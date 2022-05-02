Ramazan Bayramı kaç gün? 3 gün mü 4 gün mü? Ramazan Bayramı ne zaman bitiyor? Bayramın 1. 2. 3. günü hangi güne denk geliyor?
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Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Bugün mübarek Ramazan Bayramı'nın 1. günüdür. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı kaç gün? 3 gün mü 4 gün mü? Ramazan Bayramı ne zaman bitiyor? Bayramın 1. 2. 3. günü hangi güne denk geliyor? merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hangi gün bitecek, Çarşamba günü mü? İşte ayrıntılar...
Ramazan Bayramı kaç gün sürmektedir? Bayram 3 gün mü 4 gün mü? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer almaktadır. Peki, Ramazan Bayramı kaç gün? 3 gün mü 4 gün mü? Ramazan Bayramı ne zaman bitiyor? Bayramın 1. 2. 3. günü hangi güne denk geliyor?
2022 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekildedir:
Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı toplam 3 gün sürmektedir. Kurban Bayramı ise 4 gün sürüyor. Haliyle bu yıl 2022 yılında Ramazan Bayramı 1. 2. ve 3. günleri sırasıyla Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerine denk geliyor.
Ramazan Bayramı'nın 1. günü Pazartesi gününe, 2. günü Salı gününe, 3. günü Çarşamba gününe denk gelmektedir. Ayrıca Ramazan Bayramı Arifesi Pazar gününe denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayına denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı Arife günü haricinde 3 gündür. Dolayısıyla 1 Mayıs, 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihleri resmi tatil olacağı için Ramazan Bayramı tatili 3 gündür. Ancak 30 Nisan Cumartesi'den hesaplanırsa Ramazan Bayramı tatili 5 gündür denilebilir.
Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyordu ancak toplantı sonrası 9 gün olmayacağına karar verildi.
Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.