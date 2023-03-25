Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatilin durumuna dair açıklamalarda bulundu ve böylece Ramazan Bayramı ile ara tatil birleşti mi? Sorusu yanıt buldu. Peki, Ramazan Bayramı ile ara tatil birleşti mi? Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirmişti. MEB, beklenen kararı verdi. Peki, Ramazan Bayramı ile ara tatil birleşti mi? Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

RAMAZAN BAYRAMI İLE ARA TATİL BİRLEŞTİ Mİ?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak. Buna göre Ramazan Bayramı ile ara tatil birleştirildi.