Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri!

2025 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, emekliler için bayram ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı merak konusu oldu. Bu yıl, emekli bayram ikramiyesi tutarı %33'lük bir artışla 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseltildi. Peki, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri için bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler, 2025 yılı Ramazan Bayramı öncesinde 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyelerini belirtilen tarihlerde alacaklar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı, 2025 yılında 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Emekli bayram ikramiyelerinin, bayram öncesinde 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre farklı günlerde gerçekleştirilecek.