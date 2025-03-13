İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
CHP'li 4 belediyeye terör soruşturmasında yeni detaylar! Konser adı altında para aktarmışlar

İstanbul'daki 4 belediyeden terör örgütüne para akmış
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Emekliler, bayram öncesi ekonomik destek sağlayacak olan bu ikramiyeyi ne zaman alacaklarını ve ne kadar olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyorlar. Peki, Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar?

2025 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, emekliler için bayram ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı merak konusu oldu. Bu yıl, emekli bayram ikramiyesi tutarı %33'lük bir artışla 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseltildi. Peki, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri için bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler, 2025 yılı Ramazan Bayramı öncesinde 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyelerini belirtilen tarihlerde alacaklar.

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı, 2025 yılında 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Emekli bayram ikramiyelerinin, bayram öncesinde 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre farklı günlerde gerçekleştirilecek.

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri!
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

İstanbul'daki 4 belediyeden terör örgütüne para akmış
img

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
img

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan Uygun'u zora sokacak sözler

Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan'ı zora sokacak sözler
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.