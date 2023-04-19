Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Ramazan Bayramı Arifesi ne zaman? Sorusu, birçok vatandaşın gündeminde yer alması nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Ramazan ayı sona ererken İslam aleminde Müslümanlar tarafından yapılan ibadetler devam ediyor. Peki, Ramazan Bayramı Arifesi ne zaman? Ramazan Bayramı Arifesi hangi gün? Arife günü ne zaman, kaç gün kaldı?

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On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan Bayramı Arifesi ne zaman? Merak edilmekte ve arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Peki, Ramazan Bayramı Arifesi ne zaman? Ramazan Bayramı Arifesi hangi gün? Arife günü ne zaman, kaç gün kaldı?

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi günü 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk gelmektedir. 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak da bilinmektedir. Ayrıca Yarım gün olan Arife günü tatili ile birlikte, Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 3,5 gün tatil oluyor.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar