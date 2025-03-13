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Ramazan Bayramı arefe günü resmi tatil mi?

Ramazan Bayramı arefe günü resmi tatil mi?
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Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar, "Arefe günü resmi tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. 2025 Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil? İşte detaylar…

Ramazan Bayramı'nın arefe gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Arefe günü, bayramdan bir gün önceki gündür ve genellikle bayram hazırlıklarının yapıldığı bir gündür. Birçok kişi, Ramazan Bayramı arefe gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı arefe günü resmi tatil mi?

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı arefe günü bu sene 29 Mart Cumartesi gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı; arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gün resmi tatildir.

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

?Türkiye'de Ramazan Bayramı arefe günü, saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil olarak kabul edilir. Ancak, arefe günü hafta sonuna denk geldiğinde, tatil uygulamaları değişiklik gösterebilir. Örneğin, 2025 yılında arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk gelmektedir. Bu durumda, arefe günü resmi tatil uygulaması, hafta sonu tatiliyle birleştiğinden, ek bir tatil günü söz konusu olmayabilir. Resmi tatil uygulamaları, hükümetin alacağı kararlara bağlı olarak değişebileceğinden, güncel duyuruları takip etmek önemlidir.?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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