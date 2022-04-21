Ramazan Bayramı 9 gün olacak mı 2022, birleştirme yapılacak mı?

Ülkemizde milli ve dini bayramlar, resmi tatil olarak geçmektedir. Bu süre içerisinde tatilini yapmak isteyen vatandaşlar bayram tatili kaç gün, Ramazan bayramı tatili ne zaman? Ramazan Bayramı 9 gün olacak mı 2022? sorularına yanıt arıyor. Bayram tatilini geçirmek isteyenler için tatilleri bir araya topladık. İşte, 2022 tatil günleri...

2022 RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 4 gün sürecek.

2022 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekildedir:

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor. Ancak 9 gün tatil gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com - Gündem