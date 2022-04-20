Ramazan Bayramı ne zaman 2022? Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı hangi ayda? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı tarihleri ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Planlamalarını bu tarihler doğrultusunda yapmak isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı hangi ayda? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? sorularına yanıt aradı. Peki, Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

2022 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekildedir:

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü Pazartesi gününe, 2. günü Salı gününe, 3. günü Çarşamba gününe denk gelmektedir. Ayrıca Ramazan Bayramı Arifesi Pazar gününe denk gelmektedir.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ AYDA?

Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayına denk gelmektedir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜNDÜR?

Ramazan Bayramı Arife günü haricinde 3 gündür. Dolayısıyla 1 Mayıs, 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihleri resmi tatil olacağı için Ramazan Bayramı tatili 3 gündür. Ancak 30 Nisan Cumartesi'den hesaplanırsa Ramazan Bayramı tatili 5 gündür denilebilir.

2022 DİNİ GÜNLER

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma

Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

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