Ramazan ayının vazgeçilmezi bamyanın kilosu 700 liradan satılıyor

Esnaf Ahmet Duran Ertunç: "Kayserili birinin evine Cumhurbaşkanı gelecek denildiğinde bamya çorbası ikram edilir"

KAYSERİ Ramazan ayının vazgeçilmez başlangıç yemeğinin bamya olduğunu söyleyen esnaf Ahmet Duran Ertunç, "Kayserili birinin evine Cumhurbaşkanı gelecek denildiğinde bamya çorbası ikram edilir" dedi.

Zengin içeriği ve zahmetli üretimi ile bilinen bamya Ramazan sofralarını süslüyor. İftar sofralarında çorba şeklinde yapılan çorba vatandaşlarca çokça tercih ediliyor. Ramazan ayını vazgeçilmezinin bamya olduğunu ancak yüksek fiyatından dolayı vatandaşları üzer hale geldiğini söyleyen esnaf Ahmet Duran Ertunç: "Çok şükür işlerimiz Ramazandan dolayı açıldı. Ramazan ayının vazgeçilmezi bamyadır. Yalnız bamyanın fiyatı insanları üzer hale geldi. Şu anda perakendesi 700 TL'den satılıyor. Esmer bamya ve diğer bamya çeşitlerimizde 600 TL, iri bamya dediğimiz sultani bamyanın da kilosu 600 TL civarında satışa sunuluyor. Ancak en makbulü olan çiçek bamya dediğimiz yeşil ve ufak olan bamyadır ve onun kilosu da 700 TL'ye tezgahta yer alıyor. Kayseri'de kimin evine gitseniz herkesin vazgeçilmeziydi bamya. Yalnız fiyatların biraz artmasından dolayı biraz vazgeçilecek duruma geldi. Kayserili birinin evine Cumhurbaşkanı veya vali gelecek denildiğinde ilk olarak bamya çorbası ikram edilir. Daha sonra ana yemek verilir. Satışlarımız iyi çok şükür memnunuz. Eski Ramazan aylarına göre değerlendirirsek biraz düşük. Yine çok şükür biz memnunuz" ifadelerini kullandı.

İnsanların 100 gramda olsa Ramazan'da bamyayı tercih ettiklerini belirten Ertunç, "Ramazan'da işlerimiz daha da iyi oluyor. İnsanlarımız 250 gram almasa da 100 gram alıyor. Ancak yine alınıyor, satılıyor. Daha önceleri ucuz olduğu zaman kilo kilo veya yarım kilo satıyorduk. Bu sene biraz daha pahalı olduğundan dolayı 1 kilo alacak adam 250 gram alıyor, 250 gram alacak olanlar 100 gram alıyor. Yine satılıyor ama sürümde azalma var. Bamyanın iyisi dediğimi yeşil olan çiçek bamyayı tercih etmelerini öneriyorum. 100 gramından 4 kişiye çorba olur. Onu alsınlar. Diğer bamyalar yağmur değdiği için özelliğini yitiriyorlar. İri bamyanın tadı da bunun kadar lezzetli olmuyor. Tavsiye edeceğimiz yeşil ve ufak olan bamya güzel bamyadır. Onun dışında esmer olanları almasınlar" diye konuştu.