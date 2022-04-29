Son teravih ne zaman kılınacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının sona ermesiyle beraber 2022 son teravih hangi gün ve teravih namazı ne zaman kılınacağı gündeme geliyor. Ramazan ayının son orucu bu sene 1 Mayıs'ta tutulacak. Bununla birlikte son teravih ne zaman kılınacak merak ediliyor. Ramazan ayının son teravih ne zaman? 2022 son teravih hangi gün? Teravih namazı ne zaman kılınacak? Detaylar haberimizdedir…

RAMAZAN AYININ SON TERAVİH NE ZAMAN?

Bu sene Ramazan ayının son teravih namazı ne zaman kılınacağı merak ediliyor. Ramazan ayının sona ermesine sayılı günler kala son teravih ne zaman namazı ne zaman olacağı gündeme geliyor. 2022 Ramazan ayının son orucu 1 Mayıs'ta tutuluyor. Bununla birlikte son teravih namazı 30 Nisan günü yatsı namazının ardından kılınacaktır.

2022 SON TERAVİH HANGİ GÜN?

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala teravih namazının son günü ne zaman olacağı merak ediliyor. Bu sene Ramazan ayının son orucu 1 Mayıs Pazar günü tutuluyor. Bu nedenle, 30 Nisan Cumartesi günü yatsı namazından sonra son teravih namazı kılınacaktır.

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