Ramazan ayının yaklaşmasıyla kılınacak namazların tarifi de araştırılmaya başlandı. Bu namazlardan birisi 1. gece ve 1. gün namazı oldu. Peki, Ramazan ayının ilk gece ve ilk gün namazı nasıl kılınır? Ramazan Ayı'nın 1. gece ve 1. gün namazı ne zaman kılınır, kılınış tarifi nedir? Ramazan'ın ilk gecesi hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacaktır. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 1 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak.

Ramazan'ın 1. günü : 2 Nisan Cumartesi 2022

Ramazan'ın 1. gecesi : 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece

Ramazan Ayı'nın ilk günü : 2 Nisan Cumartesi 2022

Ramazan Ayı'nın ilk gecesi : 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece

RAMAZAN AYININ İLK GECESİ VE İLK GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Ramazan ayının ilk gecesi 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gecedir. Ramazan ayının ilk günü ise 2 Nisan Cumartesi 2022 günüdür.

RAMAZAN AYININ 1. GECE NAMAZI VE TARİFİ

Yüce sahabi İbnü Mes'ud (Radıyallahı Anh) 'ın torunu ve ondan gelen ilimleri en iyi bilen allame, fakih ve muhaddis Abdurrahman ibnü Abdillah el-Mes'udi (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur:

"Bana ulaşan bir rivayete göre; Ramazan ayının ilk gecesinde nafile bir namazda İnna fetahnâ leke fethan mubina'yı (yani Feth Suresi'ni) okuyan kişi, o sene tüm afetlerden korunur."

(Kaynak : el-Müstağfiri, Fezaill'ül Kur'an, es-Sa^lebi, el-Keşfü ve'l-beyan, Abdülkâkdir el-Geylâni, el-Ğunye, el-Hallal, es-Silefi, Ebu Abdillah el-Hubeyşi, Abdurrahman es-Safuri, el-Üchuri, Ruhu'l-beyan)

Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre (Radıyallahu Te'ala Anhüma)'dan rivayet edildiğine göre ise; Ramazanı Şerif ayının ilk gecesi kılacağı bu 2 rekattan sonra 10 kere "İnnâ Enzelnâhu" Suresi okur, peşine de bir rivayet 10 kere, bir rivayet 100 kere salevatı şerife okur.

RAMAZAN AYININ 1. GÜN NAMAZI VE TARİFİ

Rivayet olunduğuna göre : "Kişi Ramazanı Şerif'il ilk gününde 4 rekat namaz kılar. Her rekatta 1 Fatiha ve 5 kere de Ayetel Kürsi okur. Namazdan sonra da 1 kere Ayetel Kürsi okur."

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l-esrar)

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