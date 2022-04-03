Ramazan ayında rekor seviyesinde nakit desteği

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 40 bin aileye toplam 80 milyon TL nakit desteği verildi

GAZİANTEP Gastronomi şehri Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde "Ramazan ayında paylaşmak güzeldir" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere rekor seviyede destek veriliyor. Toplamda 40 bin aileye 2'şer bin TL'lik destek ile toplam 80 milyon TL'yi bulacak nakit yardımları ailelerin banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Pandemi döneminde işyerleri kapanan esnafa ve korona virüsünden dolayı eşlerini kaybedenlere, sosyal marketten faydalanan ailelere destek sağlandığı Şahinbey ilçesinde "Ramazan ayında Paylaşmak güzeldir" sloganıyla yeni bir nakit desteğin sunulacağı kampanya başlatıldı. Yardım kampanyası ile SYDV tarafından belirlenen ve Şahinbey Belediyesi Sosyal Marketinden faydalanan vatandaşlara toplamda 80 milyon TL tutarında para yardımı yapılacak. Şahinbey'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıtarafından belirlenen 40 bin aileye yatırılacak 2 bin TL'nin ise Şahinbey Belediyesi tarafından hesaplara yatırılmaya başlandığı belirtildi.

Ramazan ayı nedeniyle da dar gelirli vatandaşlara sunulan 2 bin TL'lik destekler ile aileler istediği gıda, giyim ihtiyaçlarını karşılayabildiği gibi her hangi borç yada ödemesini yapabilecek, Şahinbey Belediyesi aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik AŞ evlerinde pişirilen sıcak yemekler dağıtımını da sürdürerek günlük 10 bin aileye de iftarlıklarla buluşturuyor.

575 milyon nakdi, destek verildi

Şahinbey Belediyesi tarafından özellikle pandemi döneminde sosyal belediyecilikte örnek bir yaklaşım sergiledi. Süreçte başta esnaf, usta öğreticiler, eşi korona virüsten vefat edenler ve ihtiyaç sahipleri olamk üzere toplumun her kesiminden insanlara toplam 575 milyon 449 bin TL'lik ayni ve nakdi yardımlar sağladı.

Ramazan destekleri sürecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara imkanlar çerçevesinde destek olmaya devam edeceklerini ve "Ramazan ayında paylaşmak güzeldir" diyerek, "Türkiye'nin en fazla nakdi yardım yapan belediyesi olarak bu yıl ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Vatandaşlarımızın değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak nakdi yardım desteği sağladık. Kiralarını, borçlarını, faturalını ödesin ve dilediği gibi alış veriş yapabilsinler diye 40.000 ailemize 80 Milyon TL nakdi destekte bulunduk. Vatandaşlarımıza helal hoş olsun. Mübarek Ramazan ayında birlik ve beraberlik ruhunu idrak ettiğimiz şu günlerde günlük 10.000 vatandaşımıza iftar paylaşımında bulunuyoruz" dedi.

Aldığı nakdi destek ile evinin ihtiyacını karşılayacağın belirten Eda Palta "Ramazan Ayı öncesi Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizi yine unutmadı. Bizlere 2.000 TL'lik nakdi yardımda bulundu. Evimin kirasını çocuklarımın ihtiyacını ve mutfak masraflarımı karşıladım" dedi. Nakdi destek alan Ayşe Yavuz "Telefonumuza gelen mesaj bizleri çok sevindirdi. Ramazan ayı öncesinde çocuklarımızın yüzü güldü. Onların ihtiyaçlarını alabilecek bir imkan doğdu. Allah kendisinden razı olsun Ramazan Ayında yüzümüzü güldürdü" Çocuklarının okul ihtiyacı için verilen nakdi desteğin çok önemli olduğunu belirten Gülseren Kısa "Telefonuma hesabıma 2.000 TL para yattığı mesajı gelince çok sevindim. Başkanımızın bizlere vermiş olduğu nakdi destekle ev kiramı ödedim. Allah başkanımızdan razı olsun "

Songül Yılmaz borçlarını ödeyeceğini belirterek "Telefonuma gelen mesajı okuyunca çok sevindim. Eşim ceza evinde Ramazan Ayında verilen 2.000 TL'lik destek ilaç gibi oldu. Ödeyemediğim iki elektrik faturamı ödedim. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi