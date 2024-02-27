Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler 2024!

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala Müslüman alemi bu dönemi en verimli şekilde geçirmek üzere araştırmalar yapıyor. Ramazan ayını dua ve ibadet ile geçirmek isteyenler bu süreçte çekilecek zikirleri merak ediyor. Ramazan ayında hangi tesbihler çekilir? Ramazan'da hangi zikirler çekilir? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN AYINDA TESBİH ÇEKMENİN ÖNEMİ

Ramazan ayı, ibadetlerin ve duaların değerinin arttığı mübarek bir zaman dilimidir. Bu ayda tesbih çekmenin ayrı bir anlamı ve önemi vardır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hadislerinde belirtildiği gibi, Ramazan boyunca yapılan tesbih ve tekbirlerin sevabı, diğer zamanlardan daha büyüktür. Bu özel ayın bereketinden ve manevi atmosferinden yararlanmak için, müminlerin doğru bir şekilde tesbih çekmeye özen göstermeleri gerekir. Hz. Muhammed'in (S.A.V.) ifadesine göre, Ramazan ayında yapılan her tesbih, gecenin ve gündüzün perdeleri kapanıncaya kadar yazılmak üzere 70 bin melek tarafından karşılanır. Bu büyük ödül, doğru niyet ve uygun şekilde yapılan ibadetlerin değerini vurgular. Dolayısıyla, Ramazan ayında tesbih çekmek ve bu ibadeti özenle yerine getirmek, müminler için büyük bir fırsattır. Bu ayın özel niteliklerinden yararlanarak, manevi yönlerini güçlendirmek ve ibadetlerle ruhunu beslemek her müminin önemli bir sorumluluğudur.

RAMAZANDA HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLİR?

Ramazan'ın 1-10. günleri arasında günde 100 defa "Ya Erhamerrahimin" tesbihi çekilir. Bu tesbih, "Ey iman edenlerin en merhametlisi" anlamına gelir ve Allah'ın sonsuz merhametini hatırlatarak dua edenlerin kalplerine huzur ve sükûnet verir. Ramazan'ın 11-20. günleri arasında ise günde 100 defa "Ya Gaffarez Zünü" tesbihi çekilir. Bu tesbih, "Ey günahları bağışlayan" anlamına gelir ve insanların günahlarından arınma ve Allah'ın affına sığınma niyetini yansıtır.