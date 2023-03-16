Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayına dair araştırmalar devam ediyor. Merak edilen sorular arasında Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ve 2023 Ramazan ayı hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor? Soruları da yer almakta. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor?

Ramazan'ın ilk gününe dair araştırmalar devam ediyor ve arama motorları üzerinde vatandaşlar tarafından sık sık sorgulatılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Ramazan ayı ne zaman başlıyor hız kazandı. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet işleri başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi 'ne göre ilk iftar 23 Mart Perşembe günü yapılacak. Buna göre ilk sahura da 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazanın ne kadar süreceği ve ne zaman biteceği de merak edilenler arasında. Bu sene Ramazan 29 gün sürüyor. 23 Mart 2023 günü başlayan ramazan 20 Nisan 2023 Perşembe günü bitecek.

RAMAZAN AYINDA İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

2023 Ramazan ayı ilk teravih namazı da 22 Mart Çarşamba akşamı saat 21.53'de kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden il il sahur, iftar ve teravih vakitleri paylaşıldı. Buna göre İstanbul'da 23 Mart 2023 Perşembe günü imsak vakti 05:31 olacak. İlk iftar da 19:25'te açılacak. Ankara'da imsak vakitti 05.17 olacak. İlk iftar da19.10 da olacak.