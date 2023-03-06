Ramazan ayı ne zaman? 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak?

Diyanet İşlerine göre Ramazan Bayramı tarihini ve ilk oruç hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman? 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Mart ayının gelesiyle Ramazanın ne zaman olacağı ve ne zaman oruca başlanacağı merak ediliyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman? 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar haberimizde...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet'in takvimine göre 2023 yılı Ramazan ayı başlangıcı 23 Mart Perşembe gününe denk gelecek.

Kadir Gecesi'de 17 Nisan'da idrak edilecek.

İLK ORUÇ HANGİ GÜN?

İlk sahura 22 Mart gecesi kalkılacak ve 23 Mart'ta ilk oruç tutulacak. Bir ay boyunca devam eden Ramazan ayı 20 Nisan cuma günü son oruçla birlikte bitecek.

2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

21 Nisan2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)