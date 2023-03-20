2023 yılında Ramazan ayının ne zaman geleceği ve ne zaman oruç tutulacağı merak ediliyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman 2023? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Oruç ne zaman başlayacak?

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Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında hangi aya geleceği ve hangi gün olacağı merak ediliyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman 2023? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Oruç ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar