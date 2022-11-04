2022 yılını son aylarını da geride bırakırken yeni yıla dair merak edilen sorular arasında Ramazan ayı ne zaman 2023? Sorusu da yer alıyor. Birçok vatandaş 2023 yılında ramazan ayının ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman 2023? 2023 Yılında ramazan hangi ara denk geliyor?

Her yıl olduğu gibi bu yılda dini aylarımızdan birisi olan Ramazan ayı 2023 yılında heyecanla bekleniyor. Müslüman aleminin en önemli aylarından biri olan Ramazan ayı ne zaman 2023? Sorusu oldukça sık bir şekilde merak ediliyor ve araştırılıyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan ramazan ayının 2023 yılında hangi tarihe denk geldiği insanlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman 2023? 2023 Yılında ramazan hangi ara denk geliyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2023?

2023 Yılı Ramazan ayı tam olarak 23 Mart tarihinde başlıyor ve 20 Nisan tarihinde sona eriyor. Buna göre 2023 Yılında Ramazan ayı başlangıç tarihi Mart ayına denk gelmektedir.

2023 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar Receb ayının 1. günü başlayacaktır. 2023 yılında 3 aylar 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir.

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak 2023 Perşembe

Miraç Kandili : 17 Şubat 2023 Cuma

Berat Kandili : 6 Mart 2023 Pazartesi

Kadir Gecesi : 17 Nisan 2023 Pazartesi

Mevlid Kandili : 26 Eylül 2023 Salı

