Ramazan ayı ile ilgili en güzel sözler ve mesajlar

"Ramazan" demeyin. Zira Ramazan Aziz ve Celil olan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Lakin "Ramazan ayı" deyin. (Hz. Ebu Hureyre (r.a.)dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

RAMAZAN SÖZLERİ

Bir kimse Ramazan da inanarak ve sevabını umarak Kiyamul-leyl (teravih namazı) kılsa geçmiş günahı mağfiret olur. (Hz. Ebu Hureyre (r.a.)dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Dört geceyi ihya edene Cennet vacip olur: Arife'den bir evvelki (terviye) gecesi, arife gecesi, kurban bayramı gecesi, Ramazan bayramı gecesi. (Hz. Muaz (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Bir kimse Ramazan orucunu tutar ve ona ilaveten Sevval'den altı gün tutarsa, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur. (Hz. Ebu Eyyub (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Bir kimse Ramazan orucunu inanarak ve sevabını umarak tutarsa, geçmiş günahları mağfiret olur. (Hz. Ebu Hureyre (r.a.)dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Bir kimse hac ve umre etse de ayni sene içinde ölse, Cennete girer. Kim Ramazan orucunu tutsa sonra ölse Cennete girer. (Hz. Ebu Said (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Allah Ramazanın her gecesi iftar zamanında bir milyon kişiyi Cehennemden azad eder. Cuma'nın her saatinde de, hepsi cehennemlik olan yine bir milyon kişiyi Cehennemden azad eder. (Hz. Ibni Abbas (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Ramazanda Allah'ı zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah'tan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez. (Hz. Cabir (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Size mübarek Ramazan ayı geldi. Niyetinizi takdim edin ve nafakanızı da geniş edin. (İbadet ve oruç için) ( Hz. Ibni Mes'ud r.a. dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Size Ramazan ayı geldi. O bereket ayıdır. O ayda tam hayır vardır ve Allah sizi gasleder. Rahmetini inzal eder, hataları siler, duaları kabul eder. Sizin rağbetinize bakar ve sizinle meleklerine iftihar eder. Onun için Allah'a kendi tarafınızdan hayır ödeyin (Çok hayır yaparak Ramazanın hakkini verin). Zira saki, o ayda Allah'ın Rahmetinden mahrum kalan kimsedir. (Hz. Ubade (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Size Ramazan ayı geldi. O mübarek bir aydır. Allah size Ramazan ayı orucunu farz kildi. O ayda gök (rahmet) kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve azılı şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kalmışsa, o kimse hakikaten (bütün hayırlardan) mahrum kalmıştır. (Hz. Ebu Hureyre (r.a.)dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Ramazan ayı girdiğinde Allah telala arsı taşıyan meleklere, tespihten ellerini çekip Muhammed (s.a.s.) ümmetine ve müminlere istiğfarda bulunmalarını emreder. (Hz. Ali (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Hac, kendi ile evvelkisi arasına, Ramazan da evvelki ile arasına, Cuma da evvelki ile kendi arasına kefarettir. (Günahı da anadan dogma temiz olur) (Hz. Ebu Umame (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Ramazan ayı geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapatılır, şeytanlar da bağlanır. Bir münadi Ramazan bitinceye kadar söyle nida eder: "Ey hayra talib olan koş, Ey şerri isteyen, azalt (terk et)." (Hz. Utbe Ibni Abd (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Ramazanda on gün itikâf etmek (son 10 günü ibadetle meşgul olmak), nafile iki hac ve iki umre gibidir. (Hz. Hüseyin (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Ramazanda Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar bağlanır ve her gece bir münadi şöyle nida eder: "Ey hayır sahibi, hayrını yap. Ve ey ser sahibi, biraz geri dur." (Hz. Ukbe Ibni Ferkad (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

Haberler.com - Gündem