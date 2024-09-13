Ramazan Atasoy kim? Ramazan Atasoy ne dedi, ne yazdı?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, düğümü çözecek bir yazışmaya ulaşıldı. Tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un Güran'a, "Henüz bende değil daha ölmemiş." yazdığı ortaya çıktı.

RAMAZAN ATASOY KİM?

Ekipler, soruşturma kapsamında ilk tutuklanan isim olan amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un attığı bir mesaja da ulaştı. CNN Türk'te yer alan habere göre mesajda Atasoy'un Salim Güran'a, "Henüz bende değil daha ölmemiş" yazdığı ortaya çıktı.

Öte yandan Narin'in katledilişine ilişkin soruşturma sürerken cinayetin sırrını çözecek bir ses kaydı da dosyaya girdi. Halk TV muhabiri Ferit Demir şu ifadeleri kullandı; "Cinayetin sırrı çözüldü. Şu anda tutuklamaya sevk edilen sanıklardan birinin ses kaydı dosyaya girdi. Tutuklamaya sevk edilen 9 kişi var.

"NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI"

Bu kişiler arasında Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy var. Salim Güran'la Ramazan Atasoy Narin kaybolduktan sonra telefon görüşmesi yaptı. O kayıtlar ortaya çıktı. O ses kayıtlarında amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'a 'Ramazan kız öldü mü?' dediği duyuldu.

"NARİN'İN SAĞ TESLİM EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Bu ses kayıtlarından Narin'in Ramazan Atasoy'a sağ teslim edildiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda itirafçı Nevzat Bahtiyar ile Ramazan Atasoy'un birlikte olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor."