Ramazan Ataş kimdir? Ramazan Ataş hangi kulüpte yönetici? Ramazan Ataş mesleği ne? - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu, başkanlık seçimi için 9 aday olduğunu duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın aday oldu. Peki, Ramazan Ataş kimdir? Ramazan Ataş hangi kulüpte yönetici? Ramazan Ataş mesleği ne?

RAMAZAN ATAŞ KİMDİR?

Ramazan Ataş, TFF başkan adaylığına başvuran isimler arasında yer alıyor. Ancak kendisi hakkında henüz detaylı bilgiler yer almıyor. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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