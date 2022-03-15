Ramazan'a kaç gün kaldı? Oruca kaç gün var 2022? Ramazan ayına kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak?

Üç ayların başlangıcıyla merak edilen sorulardan olan Ramazana kaç gün kaldı? İlk oruç hangi gün? hakkında cevapları sizler için derledik. 2022 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayına kaç gün ve kaç hafta kaldı? Ramazan'ın 1. günü ne zaman? Ramazan'ın 1. gecesi ne zaman? İşte tarihleri...

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacaktır. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 1 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak.

Ramazan'ın 1. günü = 2 Nisan Cumartesi 2022

2 Nisan Cumartesi 2022 Ramazan'ın 1. gecesi = 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece

RAMAZAN AYINA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 15 Mart Salı günü Şaban ayının 12. günüdür. Ramazan'ın ilk günü 2 Nisan'a tekabül ediyor. Haliyle Ramazan ayına 18 gün kalmıştır.

ORUCA KAÇ GÜN VAR 2022?

Ramazan ayının ilk orucuna 18 gün kalmıştır. 18 gün sonra 2 Nisan 2022 tarihinde Ramazan'ın ilk orucunu tutacağız inşallah. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

Haberler.com - Gündem