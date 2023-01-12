Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Oruç tutmak için Ramazan' bekleyenler Ramazan'a kaç gün kaldı 2023? Ramazan geri sayım GÜN GÜN takip etmeye başlandı.

RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI 2023?

Ramazan, dünya çapında Müslümanlar tarafından oruç, dua, tefekkür ve topluluk ayı olarak gözlemlenen İslami takvimin dokuzuncu ayıdır.

Ramazan 2023 (Türkiye). Başlangıç:

23 Mart, Perşembe

Bitiş:

21 Nisan, Cuma