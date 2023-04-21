Ramazan ayına başlamamız ile birlikte bir süredir Müslümanlar başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından Ramadan Mubarak ne demek? Sorsusu internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Ramadan Mubarak ne demek? Ramadan Mubarak ne anlama geliyor, Türkçesi ne?

Özellikle Ramazan ayı içerisinde ve Ramazan Bayramında duymakta, görmekte olduğumuz Ramadan Mubarak, birçok kişi tarafından merak edilmekte ve internet üzerinden araştırılmakta. Vatandaşlar, internet üzerinde Ramadan Mubarak nedir? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Ramadan Mubarak ne demek? Ramadan Mubarak ne anlama geliyor, Türkçesi ne?

RAMADAN MUBARAK NE DEMEK?

Ramazan ayı içerisinde ve Ramazan Bayramında sıklıkla kullanılmakta olan "Ramadan Mubarak" Ramazan ayınız mübarek olsun anlamına gelmektedir.

- Ramazan Bayramı Arife Günü : 20 Nisan 2023 Perşembe

- Ramazan Bayramı 1. günü : 21 Nisan 2023 Cuma

- Ramazan Bayramı 2. günü : 22 Nisan 2023 Cumartesi

- Ramazan Bayramı 3. günü : 23 Nisan 2023 Pazar