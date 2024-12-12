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Rakka nerede, Rakka haritası ve konumu!

Rakka nerede, Rakka haritası ve konumu!
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Rakka ya da er-Rakka Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri üzerinde yer alan bir şehirdir. Rakka ilinin başkenti ve en büyük kentidir. Batısında bulunan Halep'ten 160 km uzaklıktadır. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi tarafından kontrol edilmektedir. Peki, Rakka nerede? İşte, Rakka haritası ve konumu!

2004 resmî nüfus sayımına göre kentin nüfusu 220.488 kişidir. Şehir, Veysel Karani Camii'ni içermektedir. Halife Harun Reşid'in 796-809 yılları arasındaki hükümdarlığı sırasında Abbasi Halifeliği'nin başkenti oldu. Rakka nerede, Rakka haritası ve konumu!

RAKKA NEREDE?

İlçe: Rakka İlçesi

Nüfus: 531.952 (2021)

Alan: 19.620 km²

Rakım: 245 m

Ülke: Suriye

Rakka ya da er-Rakka Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri üzerinde yer alan bir şehirdir. Rakka ilinin başkenti ve en büyük kentidir. Batısında bulunan Halep'ten 160 km uzaklıktadır. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi tarafından kontrol edilmektedir.

2004 resmî nüfus sayımına göre kentin nüfusu 220.488 kişidir. Şehir, Veysel Karani Camii'ni içermektedir. Halife Harun Reşid'in 796-809 yılları arasındaki hükümdarlığı sırasında Abbasi Halifeliği'nin başkenti oldu.

Aynı zamanda 2014-2017 arasında terör örgütü IŞİD'in başkenti olmuştur. 2004 resmî nüfus sayımına dayanan 220.488 nüfusuyla Rakka, Suriye'nin altıncı en büyük şehriydi.

Suriye İç Savaşı sırasında şehir, 2013 yılında Suriye muhalefeti ve ardından IŞİD tarafından ele geçirildi. IŞİD, 2014 yılında kenti fiili başkenti yapmaya devam etti. Sonuç olarak şehir Suriye hükûmetinden, Rusya'dan, ABD'den ve diğer bazı ülkelerden gelen hava saldırılarıyla etkilendi. Şehirdeki Sünnî olmayan dinî yapıların çoğu, Şiî Uwais el-Qarni Camii, özellikle de zorla camilere dönüştürülmüş olan IŞİD tarafından tahrip edildi. 17 Ekim 2017'de, şehirde büyük yıkıma yol açan uzun bir savaşın ardından Suriye Demokratik Güçleri (SDF), Rakka'nın IŞİD'den alınmasını sağladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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