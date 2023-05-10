Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Anadol'un yer alacağı Rahmi Koç Müzesini ziyaret etmek isteyen birçok kişi tarafından Rahmi Koç Müzesi nerede? Sorusu merak edilmeye devam ediliyor. Peki, Rahmi Koç Müzesi nerede? Rahmi Koç Müzesine nasıl gidilir? Rahmi Koç Müzesi çalışma saatleri!

Rahmi Koç Müzesinin konumu, ulaşımı ve çalışma saatleri, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Anadol'u görmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde sorgulatılmakta. Bir sanayi müzesi olan Rahmi Koç Müzesi nerede? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Rahmi Koç Müzesi nerede? Rahmi Koç Müzesine nasıl gidilir? Rahmi Koç Müzesi çalışma saatleri!

RAHMİ KOÇ MÜZESİ NEREDE?

Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul'un Hasköy semtinde, Haliç kıyısında bir sanayi müzesidir. Rahmi Koç Müzesi, Piri Paşa, Hasköy Cd. Beyoğlu/İstanbul'da bulunmaktadır.

RAHMİ KOÇ MÜZESİ ÇALIŞMA SAATLERİ!

Rahmi M. Koç Müzesi, hafta içi 09:30-17:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Hafta sonu ise 10:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Pazartesi günleri ise diğer birçok müze gibi kapalıdır.