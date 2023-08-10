Rahmi Koç, Kuşadası'ndaki turistik mekanları ziyaret etti

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, kız kardeşi Semahat Sevim Koç Arsel ile birlikte Rosemary Anı Evi ile Haluk Perk Kahve Evi'ni ziyaret etti. İki turistik rotayı da çok beğenen Rahmi Koç, Kuşadası'nda kültürel ve tarihi mekanların sayısının her geçen gün artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, kız kardeşi Semahat Sevim Koç Arsel ile birlikte Rosemary Anı Evi ile Haluk Perk Kahve Evi'ni ziyaret etti. İki turistik rotayı da çok beğenen Rahmi Koç, Kuşadası'nda kültürel ve tarihi mekanların sayısının her geçen gün artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın karşıladığı Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ve kız kardeşi Semahat Sevim Koç Arsel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 'Müzeler Kenti' projesi kapsamında şehre kazandırdığı 'Rosemary Anı Evi'ni gezdi. Rosemary Baldwin'in günlük hayatında kullandığı eşyaları inceleyen Rahmi Koç, daha sonra Türk kahvesinin hazırlanmasında ve ikram edilmesinde kullanılan geleneksel eşyaların sergilendiği Haluk Perk Kahve Evi'ni dolaştı.

Her iki turistik rotayı da çok beğenen Rahmi Koç, Kuşadası'nda kültürel ve tarihi mekanların sayısının her geçen gün artmasının kentin gelişimi açısından çok faydalı olduğunu belirtti. Ziyaretin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Turan tarafından Başkan Günel adına Rahmi Koç'a, Rosemary Anı Evi'nin açılmasına sunduğu katkı dolayısıyla teşekkür plaketi verildi.

Rahmi Koç'un nazik ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Başkanımız Ömer Günel, Kuşadası'nı kültür ve sanatla anılan bir kent haline getirmek için çok emek veriyor. Rahmi Koç gibi kültür ve sanata önem veren bir iş insanını kentimize yeni kazandırdığımız iki turistik mekanımızda ağırladığımız için gurur duyduk" dedi.