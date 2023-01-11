Rahmi kışlası nerede? Rahmi kışlası ne zaman açılacak?

Köklü geçmişi 18'inci yüzyılın ortasına dek uzanan Rami Kışlası kütüphane oluyor. Asrına uygun şekilde restorasyon çalışmaları devam eden Rami Kışlası Millet bahçesi olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hafta başı gerçekleşen kabine toplatısı sonrası açıklanıştı. Peki, Rahmi kışlası nerede? Rahmi kışlasının tarihi nedir? Rahmi kışlasına nasıl gidilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleşen Kabine Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Rami Kışlası'nın millet kütüphanesi olacağını belirten Erdoğan, Cuma günü yapılacak açılışa muhalefeti de davet etti. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Rahmi kışlası nerede? Rahmi kışlasının tarihi nedir? Rahmi kışlasına nasıl gidilir? Sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

RAHMİ KIŞLASI NEREDE?

Rami Kışlası (Diğer adıyla Asâkir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası) İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan geçmişi 250 yıldan fazla olan tarihi bir yapı. Eyüp –Rami sınırları içinde bulunan Rami Kışlası ya da arşiv kayıtlarındaki adıyla " Rami Çiftliği Kışlası " ilk kez III. Mustafa döneminde ( 1757–1774 ) yaptırılmıştır.

RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapımı ve onarımı bir süredir devam eden Rami kışlası kütüphanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 13 Ocak 2023 tarihinde yeniden hizmete açılacak.

RAMİ KIŞLASI TARİHİ NEDİR?

2. Mahmut döneminde, 1828-1829 yıllarında yenilendi ve büyütüldü. Daha sonra Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldıran 2. Mahmut, yeni kurduğu orduya 'Asakir-i Mansure-i Muhammediye (Muhammedin, Allahın yardımını görmüş askerleri) adını verdi. Levent'teki yeniçeri kışlaları top ateşi ile yıkıldığı için, yeni kurulan ordunun askerleri, Rami Kışlası'na yerleştirildi.1836–1837' de Mühendishane öğrencileri Rami Kışlası'nda bulunan Mekteb-i Harbiye'ye taşınınca kışla " Fünun-ı Harbiye-i Mansure " adıyla anılmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet döneminde de orduya hizmet veren Rami Kışlası, 1980'li yılların başında Genelkurmay tarafından dinlenme ve istirahat alanı yapılmak şartı ile İstanbul Belediyesi'ne devredildi. Kışlanın içindeki 1. Ordu askerleri, İstanbul dışında yeni inşa edilen kışlalara taşınarak, Rami Kışlası boşaltıldı ve kullanıma hazır bir durumda, boş olarak belediyeye teslim edildi.