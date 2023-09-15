Rahmi Er kimdir? Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Rahmi Er kaç yaşında, nereli? Rahmi Er biyografisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete yayımlanan karara göre 7 üniversiteye rektör atandı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü kim oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Rahmi Er kimdir sorusu araştırılmaktadır. Arama motorlarında Rahmi Er kariyeri ve hayatı sorgulatılıyor. Peki, Rahmi Er kimdir? Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Rahmi Er kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

RAHMİ ER KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı'nı 1981 yılında bitirdi. 1982'de ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Aynı Üniversitede 1984 yılında yüksek lisans, 1988 yılında da doktora eğitimini tamamladı ve 1988'de yardımcı doçent olarak atandı. 1991'de doçent unvanı kazandı ve 1997'de profesörlüğe yükseltildi. Suudi Arabistan ve Mısır'daki üniversitelerde görevlendirildi. Dil ve Tarih-coğrafya Fakültesinde 2002-2007 arası Dekan Yardımcısı, 2010-2013 arası Dekan olarak görev yapmıştır. Halen Ankara Üniversitesi öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. 25 Mart 2015 tarihinden itibaren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında Başkan Danışmanı olarak görev yapmış olup, Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi 25 Ağustos 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır. 20 Temmuz 2016 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu üyesi olmuş ve Haziran 2022'ye dek Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. Arapça ve İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Basılı on kitabı, dördü roman çevirisi olmak üzere çok sayıda Arapçadan Türkçeye çeviri çalışması olan Rahmi Er'in alanıyla ilgili çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.