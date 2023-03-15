6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da Vali Rahmi Doğan görevinden istifa etti.Bu gelişme üzerine vatandaşlar Hatay Valisinin kim olduğunu ve hayat hikayesini merak ediyor. Peki, Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında? Rahmi Doğan hangi görevlerde bulundu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Son Dakika! Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti

Rahmi Doğan, 26 Ekim 2018'de, 202 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hatay Valiliğine atanmıştı. Doğan, milletvekili adaylığı içingörevinden istifa etti. Öğrenildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından vatandaşlar Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın hayatını ve kariyerini araştırmaya koyuldular. Peki, Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında? Rahmi Doğan hangi görevlerde bulundu? Detaylar haberimizde..

RAHMİ DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1969 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokulu Danişment İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Sayın Valimiz, 1992 yılında Sivas Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğünde Memur olarak çalışmaya başladı.1994 yılında Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. Valimiz Sayın Rahmi Doğan, adaylık sırasında 8 ay İngiltere'nin Oxford kentinde dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu. Rahmi Doğan, 26 Ekim 2018 tarih ve 202 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hatay Valiliğine atandı. Rahmi Doğan, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

RAHMİ DOĞAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Hatay Valisi Rahmi Doğan sırasıyla şu görevlerde bulundu.

1992-1994 : Sivas Belediyesi

1994-1995 : Sivas Kaymakam Adayı

1995-1996 : Giresun Piraziz Kaymakam Vekilliği

1997-1999 : Tokat-Başçiftlik Kaymakamı

1999-2001 : Kilis-Elbeyli Kaymakamı-Öncüpınar Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri

2001-2003 : Kilis Vali Yardımcısı

2003-2007 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

2007-2008 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.

2008-2013 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

2013(5 Ay): İçişleri BakanlığıHukuk Müşaviri

2014-2015 : İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

2015-2016 : İller İdaresi Genel Müdürü

2016-2018 : Kars Valisi

20218- 2023 : Hatay Valisi