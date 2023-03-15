Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında? Rahmi Doğan hangi görevlerde bulundu?
Gündem Haberleri
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da Vali Rahmi Doğan görevinden istifa etti.Bu gelişme üzerine vatandaşlar Hatay Valisinin kim olduğunu ve hayat hikayesini merak ediyor. Peki, Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında? Rahmi Doğan hangi görevlerde bulundu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Rahmi Doğan, 26 Ekim 2018'de, 202 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hatay Valiliğine atanmıştı. Doğan, milletvekili adaylığı içingörevinden istifa etti. Öğrenildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından vatandaşlar Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın hayatını ve kariyerini araştırmaya koyuldular. Peki, Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında? Rahmi Doğan hangi görevlerde bulundu? Detaylar haberimizde..
RAHMİ DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1969 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokulu Danişment İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Sayın Valimiz, 1992 yılında Sivas Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğünde Memur olarak çalışmaya başladı.1994 yılında Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. Valimiz Sayın Rahmi Doğan, adaylık sırasında 8 ay İngiltere'nin Oxford kentinde dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu. Rahmi Doğan, 26 Ekim 2018 tarih ve 202 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hatay Valiliğine atandı. Rahmi Doğan, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.
RAHMİ DOĞAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
Hatay Valisi Rahmi Doğan sırasıyla şu görevlerde bulundu.
1992-1994 : Sivas Belediyesi
1994-1995 : Sivas Kaymakam Adayı
1995-1996 : Giresun Piraziz Kaymakam Vekilliği
1997-1999 : Tokat-Başçiftlik Kaymakamı
1999-2001 : Kilis-Elbeyli Kaymakamı-Öncüpınar Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri
2001-2003 : Kilis Vali Yardımcısı
2003-2007 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
2007-2008 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.
2008-2013 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
2013(5 Ay): İçişleri BakanlığıHukuk Müşaviri
2014-2015 : İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
2015-2016 : İller İdaresi Genel Müdürü
2016-2018 : Kars Valisi
20218- 2023 : Hatay Valisi