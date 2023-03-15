Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında eski Hatay valisi Rahmi Doğan geliyor. Peki, Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir, nerede çalışıyor? Rahmi Doğan'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Son Dakika! Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti

Rahmi Doğan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Rahmi Doğan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Rahmi Doğan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

Rahmi Doğan (d. 1969, Sivas), Türk bürokrat.

İlk, orta ve lise tahsilini Sivas'ta tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Doğan 1994 yılında kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Adaylık sırasında 8 ay İngiltere'de eğitim aldı. 1997 yılında Başçiftlik Kaymakamı olarak göreve başladı. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kars Valiliğine daha sonra 27 Ekim 2018 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Hatay Valiliğine atandı. 15 Mart 2023 tarihinde 2023 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yürüttüğü görevler