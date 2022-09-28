Rahat Bir Uyku İçin Kaliteli Bir Yastık Seçin

Doğru yastık seçimi, boyun ağrısı çekmeden tüm günün yorgunluğunu rahat bir uyku eşliğinde atmanızı sağlar. Rahat bir uyku geçirmek için yatış sırasında vücudun aldığı şekil kadar, tercih edeceğiniz yastık modeli de oldukça önemlidir. Seçilen yastığın boynunuzu destekleyen bir modele sahip olması gerekir. Boyun ağrısı çekenlerin, yatış pozisyonu olarak sırt üstü veya yan yatmaları ve orta sertlikte tercih edecekleri boyun yastığı ile omuz bölgesinin desteklenmesi gerekir.

Doğru yastık seçimi, boyun ağrısı çekmeden tüm günün yorgunluğunu rahat bir uyku eşliğinde atmanızı sağlar. Rahat bir uyku geçirmek için yatış sırasında vücudun aldığı şekil kadar, tercih edeceğiniz yastık modeli de oldukça önemlidir. Seçilen yastığın boynunuzu destekleyen bir modele sahip olması gerekir. Boyun ağrısı çekenlerin, yatış pozisyonu olarak sırt üstü veya yan yatmaları ve orta sertlikte tercih edecekleri boyun yastığı ile omuz bölgesinin desteklenmesi gerekir.

YASTIK MODELLERİ SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yastık seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli detaylar arasında kullanılan malzeme yer alır. Tercih edilen malzemenin kaliteli olması, yıkanabilir özelliğe sahip olmasına dikkat edilmeli. Kalitesiz malzemeden tercih edilmesi halinde terlemeye neden olabilir. Hassas bünyeye sahip kişiler için alerji yapmayan türdeki modeller kullanılmalı. Sıvı geçirmez özelliğe sahip olması, yastığınızın hijyenik özelliğini kaybetmemesi için gerekli. Yastığınızın temizliğini sağlarken yastık için özel olarak tasarlanmış alez koruyucusu kullanabilir, yastığınızın yüzeyinin temiz kalmasını daha kolay sağlayabilirsiniz. Seçeceğiniz modelin dolgulu olması rahat bir uyku uyumanızı sağlayabileceğinden, iç dolgusunda visco kullanılan modeli tercih edebilirsiniz. Üretimi özel olarak yapılan visco yastık, kolay şekil alabilir özelliği ile boyun boşluğunun doldurulmasını sağlar.

Vücudun yastığa uyguladığı basınç, yastığın her tarafına eşit şekilde dağılmasına neden olur. Vücut ısısına göre şekil alma özelliğine sahip olan visco, nefes alan iç yüzeye ve kolay temizlenebilir özelliğe sahip. Vücudun uyku sırasında iyi dinlenmesini sağlayarak iskelet sistemini rahatlatıcı etki gösterir. Uykunuzdan dinlenmiş şekilde kalkmak için yastık seçiminiz yatış pozisyonunuza uygun olmalı. Yüz üstü uyumak, omurganın çevresinde yer alan kasların gerilmesine ve omurgalara ağırlık binmesine neden olacağından, seçilen ürünün yumuşak olması gerekir. Sırt üstü yatış pozisyonunda boyun desteklenmeli, yan tarafa dönerek uyumayı tercih edenlerin, seçecekleri yastığın omuz yüksekliğine göre ayarlanmış olmasına dikkat edilmeli.

ORTOPEDİK YASTIK NEDEN TERCİH EDİLMELİ?

Rahat ve kaliteli bir uyku geçirilmesi ve sağlığın korunabilmesi için gerekli olan uyku sırasında yastık kullanılması gerekir. Tercih edilen yastığın ise doğru olarak seçilmesi, vücut anatomisi ile uyumlu olması kireçlenme, bel ağrısı ve boyun ağrısı gibi sorunların yaşanmaması için gerekli. Boyun bölgesinde, omur ve başta rahatsızlık sorunu olanların kullanması tavsiye edilen, ortopedik yastık vücudun şekline göre şekil alır. Vücut ısısındaki artışla beraber yastığın yüksek kısmı zamanla yavaş yavaş çökerek boyun bölgesindeki boşlukların dolmasına ve rahat bir uyku uyunmasına neden olur. Tercih edeceğiniz ürün kaliteli bir ürünse boynu destekler, vücut sağlığının korunmasına yardımcı olur. Kaliteli bir uyku uyunması, uyandıktan sonra vücut ağrısının gelişmemesine ve vücudun dinlenmesiyle kendini zinde hissetmesine neden olur. Solunum sıkıntısı yaşayanlar, uyku apsesi sorunu olanlar, horlama problemi bulunanlar ve boyun ağrısı çeken kişiler ortopedik yastık kullanabilir. Gelişen teknolojiyle bilgisayar ve telefonla daha çok iç içe olunması, boyun ağrısı problemine neden olmakta. Boyun sürekli aynı şekilde kaldığından, boyun ağrısı yaşanması kaçınılmaz bir durum. Boyun ağrısını geçirmek için egzersiz yapılabilir ve kullanılan yastığın ortopedik olmasına dikkat edilmesi boyun ağrısının hafiflemesinde işe yarayabilir.

YASTIK FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Yastık fiyatları, ürün içerisinde kullanılan malzeme, kumaş ve renk çeşitlerine göre değişiklik gösterebilir. Beyaz renkli tek kişilik kullanım özelliğine sahip modellerin ebatları genellikle genişlik 50 santim, yükseklik 12 santim, derinlik ise 70 santimetredir. Kalitesi ve rahatlığıyla iyi bir uyku geçirmenizi sağlayacak yastık modellerini Koçtaş'da bulabilir, alışverişin kolaylıkla yapılabildiği web sitesi üzerinden siparişinizi hemen oluşturabilirsiniz.

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