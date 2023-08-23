Netflix'in en popüler dizilerinden olan Ragnarok'un yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını merak edenler Ragnarok 3. sezon ne zaman? Sorusuna internet üzerinde yanıt aramakta. Peki, Ragnarok 3. sezon ne zaman? Ragnarok yeni sezon, yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

Ragnarok 3. sezon ne zaman? Sorusu, dizi hakkında en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Netflix'in en popüler dizilerinden olan Ragnarok, 2. sezonu yayınlanır yayınlanmaz izleyiciler bir çırpıda dizinin yeni sezonunu bitirdi. Daha sonrasında gözler yeni sezona ve yeni bölümlere çevrildi. Peki, Ragnarok 3. sezon ne zaman? Ragnarok yeni sezon, yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

RAGNAROK 3. SEZON NE ZAMAN?

Rangarok dizisinin 3 sezonunun final sezonu olacağını duyurulmuştu. Rangarok dizisinin 3 sezonu 24 Ağustos tarihinde Netflix'de yayınlanacak. Final sezonu olan bu sezonun ardından dizi izleyicilerine veda edecek. Norveç'in ufak bir kasabasında yaşanan olayları konu alan dizi, yayınlandığı günden itibaren farklı hikayesi ile dikkatleri üzerinde çekmeyi başarmıştı.

RANGAROK KONUSU NEDİR?

Rangarok dizisi, Norveç'in ufak bir kasabasında yaşanan olayları konu almaktadır. Edda kasabası, kışları hafif geçiren fakat sert yağmurlar yağan bir kasabadır. Bu kasabada yaşayan insanlar sürekli değişen mevsim koşullarında büyük sıkıntı çekmektedir. Eğer bir önlem alınmaz ise kıyamet çok yakında kopabilir.