TRT Çocuk ekranlarında uzun süredir yayınlanmakta olan çizgi dizi Rafadan Tayfa'yı TRT Çocuk ekranlarında göremeyen izleyiciler Rafadan Tayfa kaldırıldı mı? Sorusunu araştırmakta. Peki, Rafadan Tayfa kaldırıldı mı? Rafadan Tayfa neden yok, yayından kalktı mı? Rafadan Tayfa neden yayından kalktı?

Rafadan Tayfa kaldırıldı mı? Rafadan Tayfa neden yok, yayından kalktı mı? Rafadan Tayfa neden yayından kalktı?

Uzun süredir TRT Çocuk ekranlarında yer alan Rafadan Tayfa kaldırıldı mı? Sorusu, izleyiciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. TRT Çocuk kanalında her gün saat 14.55, 19.30 ve 21.55'te yayınlanan çizgi dizi hakkındaki araştırmalar sürüyor. Peki, Rafadan Tayfa kaldırıldı mı? Rafadan Tayfa neden yok, yayından kalktı mı? Rafadan Tayfa neden yayından kalktı?

RAFADAN TAYFA KALDIRILDI MI?

TRT Çocuk ekranlarında her gün saat 14.55, 19.30 ve 21.55'te yayınlanan Rafadan Tayfa artık yayın akışında yer almıyor. Bu nedenle bu durum birçok kişi tarafından dikkat çekiyor. Buna göre Rafadan Tayfa TRT Çocuk yayın akışından kaldırıldı. Rafadan Tayfa'nın yayından kaldırılmasına ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı. Rafadan Tayfa bir süredir TRT Çocuk ekranlarında yer almıyor.