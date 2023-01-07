Sevilen çocuk animasyonları arasında yer alan Rafadan Tayfa serisinin yeni sinema filmi olan Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman çıkacak? Sorusu, serinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli bir seri olan Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman çıkacak? Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman, hangi gün vizyona girecek?

Rafadan Tayfa : Galaktik Tayfa ne zaman çıkacak? Sorusu, seriyi izleyen çocuklar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle filmin çıkış tarihini araştırmak isteyen birçok kişi internet üzerinde Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman çıkacak? Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman, hangi gün vizyona girecek? Sorularına yanıt aramakta. Peki, Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman çıkacak? Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman, hangi gün vizyona girecek?

RAFADAN TAYFA: GALAKTİK TAYFA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa sinema filmi, 6 Ocak tarihinde izleyicileri ile beyaz perdede buluştu. TRT Çocuk ekranlarının sevilen kahramanlarının yeni sinema filmi, izleyicileri tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.