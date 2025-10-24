Rafa Silva sakatlandı mı? Rafa Silva'nın sakatlığı açıklandı mı, sakatlığı ne, kaç maç oynayamayacak?

Beşiktaş cephesinde son dakika gelişmesi! Takımın yıldız oyuncusu Rafa Silva ile ilgili sürpriz bir durum ortaya çıktı. Taraftarlar ve futbolseverler, özellikle yaklaşan derbi öncesi bu haberin ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, Silva ile ilgili gelişmenin detayları neler? Sağlık durumu ve sahalara dönüşü hakkında ipuçları neler? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RAFA SİLVA SAKATLANDI MI?

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, son Süper Lig maçında sakatlandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun her iki alt baldır adalesinde ağrı ve sertlik hissettiği bildirildi. Sağlık ekibinin detaylı muayenesi sonucunda, bu durumun kas ödemi ile ilişkili olduğu tespit edildi.

Kulüp, oyuncunun durumunu dikkatle takip ettiklerini ve tedavi sürecinin hemen başlatıldığını belirtti. Bu sakatlık, hem oyuncunun antrenmanlarda hem de maç performansında geçici bir süre aksamalara neden olabilir.

RAFA SİLVA HANGİ MAÇTA SAKATLANDI?

Rafa Silva, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor ile oynadığı mücadele sırasında sakatlandı. Maç sonrası yapılan kontrollerde oyuncunun her iki baldır adalesinde ağrı ve sertlik gözlemlendi. Bu sakatlık, takımın Konyaspor karşısında gösterdiği performansın ardından ortaya çıktı ve teknik ekip ile sağlık ekibi tarafından detaylı şekilde değerlendirildi.

Siyah-beyazlı ekip, oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ederek tedavi sürecine hızla başladı.

RAFA SİLVA'NIN SAKATLIĞI NEDİR?

Rafa Silva'nın yaşadığı sakatlık, her iki alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) olarak tanımlandı. Bu durum, yoğun maç temposu ve kas yorgunluğu sonrası kas dokusunda meydana gelen mikro hasarlardan kaynaklanıyor.

Özellikle yüksek tempolu lig maçlarında baldır adalelerindeki ödem, oyuncunun koşu ve ani yön değiştirme performansını etkileyebilir. Sağlık ekibi, oyuncunun durumunu yakından izleyerek tedavi ve rehabilitasyon sürecini başlattı.

RAFA SİLVA KAÇ MAÇ OYNAMAYACAK?

Şu an için Rafa Silva'nın kaç maç kaçıracağı net olarak açıklanmış değil. Oyuncunun sahalara dönüş süresi, tedavi ve iyileşme sürecine bağlı olarak belirlenecek. Siyah-beyazlı sağlık ekibi, sakatlığın ciddiyetine göre antrenman programını ve rehabilitasyon planını düzenliyor.

Bu süreçte teknik ekip, oyuncunun tamamen hazır olmasını bekleyecek ve gerekirse maçlarda zorlamadan kaçınacak. Önümüzdeki günlerde yapılan kontroller, Rafa Silva'nın derbi veya diğer kritik maçlarda oynayıp oynayamayacağı konusunda daha net bilgi verecek.