Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor

Twitter'daki erişim sorunu sanıldığından daha büyük
PKK elebaşı Öcalan, İmralı'da gözünden ameliyat olmuş

PKK elebaşı Öcalan, ameliyat olmuş
Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama

Rana bebeğin ölümünün ardından mide bulandıran iddia
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptığı rezillik cezasız kalmadı

Rafa Silva pozisyonu penaltı mı HAKEM GÖRÜŞLERİ?

Rafa Silva pozisyonu penaltı mı HAKEM GÖRÜŞLERİ?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçın 29. dakikasında siyah-beyazlılar penaltı kazandı. Rafa Silva pozisyonu penaltı mı HAKEM GÖRÜŞLERİ? (Beşiktaş Gaziantep FK)

Beşiktaş Gaziantep maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor. Süper Lig'in 27. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş, kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Peki, Rafa Silva pozisyonu penaltı mı HAKEM GÖRÜŞLERİ? (Beşiktaş Gaziantep FK)

RAFA SİLVA POZİSYONU PENALTI MI?

Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 29. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı.Rafa Silva, ceza sahasına hareketlendi ve savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı pozisyonu içn VAR'dan uyarı gelmedi ve İmmbile penaltıyı gole çevirdi.

Pozisyon ile ilgili hakem görüşleri sayfamıza eklenecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
img

Vekiller soluğu sınırda aldı! Tek bir istekleri var
img

Real Madrid'de Arda Güler kavgası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Avrupa şampiyonu oldular!
Canlı anlatım! İlk gol penaltıdan geldi

Penaltı kararı! İlk gol geldi
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Yangını bize sıçratmak istiyorlar

Erdoğan'dan dikkat çeken uyarı: Yangını bize sıçratmak istiyorlar
Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor

Trump, Grönland'ı isterken California'dan olmak üzere

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.