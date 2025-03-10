Beşiktaş Gaziantep maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor. Süper Lig'in 27. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş, kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Peki, Rafa Silva pozisyonu penaltı mı HAKEM GÖRÜŞLERİ? (Beşiktaş Gaziantep FK)

RAFA SİLVA POZİSYONU PENALTI MI?

Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 29. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı.Rafa Silva, ceza sahasına hareketlendi ve savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı pozisyonu içn VAR'dan uyarı gelmedi ve İmmbile penaltıyı gole çevirdi.

Pozisyon ile ilgili hakem görüşleri sayfamıza eklenecektir.