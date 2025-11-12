Haberler

Rafa Silva futbolu bırakıyor mu, Rafa Silva futbolu bıraktı mı?

Güncelleme:
Beşiktaş'ta son dönemde keyifsiz olduğu öne sürülen Portekizli futbolcu Rafa Silva hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Rafa Silva futbolu bırakıyor mu, Rafa Silva futbolu bıraktı mı?

Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli oyuncu için her geçen gün yeni söylentiler ortaya atılıyor. Rafa Silva futbolu bırakıyor mu, Rafa Silva futbolu bıraktı mı?

RAFA SİLVA FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Milli arada verilen izni memleketinde değerlendiren Rafa Silva'nın, Beşiktaş'tan ayrılmadan önce kulüp çevresindeki yakın isimlerle dertleştiği öğrenildi. Gazeteci Kartal Yiğit, Portekizli futbolcunun son durumu hakkında aldığı bilgileri paylaştı.

Yiğit'in aktardığına göre, Rafa Silva ile teknik direktör arasında önemli bir gerginlik yaşanmadı. Oyuncunun hocasına karşı saygısız bir tavrı olmadığı, teknik ekibin de kendisine olumsuz bir yaklaşım sergilemediği belirtildi. Sergen Yalçın'ın birkaç kez görüşme talebinde bulunduğu, ancak Rafa'nın bu görüşmelere mesafeli kaldığı ifade edildi. Yönetim kanadından ise konuyla ilgili yalnızca başkanın kısa bir görüşme yaptığı öğrenildi.

PORTİZELİ YILDIZIN ANNESİNİN SAĞLIK DURUMU MORALİNİ ETKİLİYOR

Şu anda Portekiz'de bulunan Rafa Silva'nın annesinin sağlık sorunları yaşadığı ve bu durumun oyuncunun psikolojisini olumsuz etkilediği dile getirildi. Tecrübeli futbolcunun yakın çevresine, "Kafam çok karışık. Futbol oynamak konusunda kararsızım, kendimi veremiyorum." sözleriyle içinde bulunduğu kararsızlığı anlattığı öğrenildi.

