Rafa Silva Fenerbahçe maçında oynayacak mı, derbiye yetişecek mi?

Portekizli yıldız futbolcunun son durumu merak konusu oldu. Peki, Rafa Silva Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi? Beşiktaş, deneyimli oyuncusunun sakatlığına dair resmi açıklama yaptı ve taraftarlar şimdi Silva'nın derbiye yetişip yetişemeyeceğini öğrenmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TAN RAFA SİLVA İÇİN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Portekizli yıldız futbolcusu Rafa Silva hakkında resmi bir sakatlık duyurusu yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli oyuncunun Konyaspor maçı sonrası kas bölgesinde ağrı hissettiğini ve gerekli kontrollerin ardından durumunun netleştiğini bildirdi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı karşılaşmanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

RAFA SİLVA FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA OLACAK MI?

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva'nın durumu yakından takip ediliyor. Teknik ekibin, oyuncuyu Kasımpaşa deplasmanında riske etmeyi düşünmediği, ancak Fenerbahçe derbisinde forma giymesinin beklendiği öğrenildi. Tedavi süreci devam eden Portekizli futbolcunun, derbiye kadar tamamen hazır hale gelmesi hedefleniyor.