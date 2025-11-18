Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Rafa Silva Beşiktaş'tan neden ayrılıyor?

Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli yıldız Rafa Silva, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte gündemde öne çıktı. Futbolcunun kulüpte mutsuz olduğu ve ayrılık talebini yönetime ilettiği haberleri konuşulurken, taraftarlar ve spor gündemi bu konuyu yakından takip ediyor. Silva'nın antrenmanlara katılmaması ve kulüp ile yaşanan görüşmeler, Beşiktaş'taki geleceği hakkında merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR MU?

Mevcut tabloya bakıldığında Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan resmî olarak ayrıldığına dair bir karar bulunmuyor. Oyuncu ayrılmak istediğini ekim ayında yönetime bildirse de menajerlik şirketi Onsoccer tarafından yapılan 21 maddelik açıklamada, Rafa Silva'nın şimdilik Beşiktaş'ta kalacağı ve sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece başka bir teklif değerlendirmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, futbolcunun kulübü "son güne kadar saygıyla temsil edeceği" vurgulanıyor. Bu nedenle, ayrılık isteği ve kulüpteki memnuniyetsizlik devam etse de, şu aşamada ayrılığın kesinleştiği söylenemez.

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ'TAN NEDEN AYRILIYOR?

Rafa Silva'nın ayrılık talebinin temelinde kulübün mevcut durumu ve beklentilerin karşılanmaması yatıyor. Menajerlik şirketinin açıklamasına göre:

'a imza atarken kendisine sunulan proje ile kulübün güncel durumu arasında büyük farklar oluştu. Sürekli değişen yönetim, teknik direktörler ve kulüp içi istikrarsızlık, oyuncuda derin bir hayal kırıklığına sebep oldu.

Başkan Serdal Adalı'nın "takım arkadaşlarıyla konuşmadığı" yönündeki sözleri oyuncuyu olumsuz etkiledi.

Kendisine verilen sözlerin tutulmadığını düşünen Rafa, Ekim ayında ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.

Kararın finansal sebeplere dayanmadığı, oyuncunun Beşiktaş'a maddi değil, sportif proje odaklı geldiği ifade edildi.

Tüm bunlar birleştiğinde, Rafa Silva'nın ayrılık isteğinin nedeni proje uyumsuzluğu, kulüp içi istikrarsızlık, yanlış algılar ve yönetimle yaşanan güvensizlik ortamı olarak öne çıkıyor.

RAFA SİLVA'NIN MENAJERLİK ŞİRKETİNİN 21 MADDELİK AÇIKLAMASINDA NELER VAR?

Onsoccer tarafından paylaşılan 21 maddelik açıklamanın ana başlıkları şöyle özetlenebilir:

'ın mevcut durumundan memnun olmadığı, kulüpteki istikrarsızlık nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi. Oyuncunun Beşiktaş 'ı çok sayıda teklif arasından kendi isteğiyle seçtiği, ancak verilen sözlerin yerine getirilmediği ifade edildi.

'ı çok sayıda teklif arasından kendi isteğiyle seçtiği, ancak verilen sözlerin yerine getirilmediği ifade edildi. Ayrılık talebinin finansal değil, tamamen sportif ve profesyonel nedenlere dayandığı vurgulandı.

Taraftarların desteğine her zaman minnet duyduğu, Türkiye'de Beşiktaş dışında bir kulüpte asla oynamayacağı açıklandı.

Yönetim tarafından öne sürülen bazı iddiaların (tehdit, rest çekme, takım arkadaşlarından uzak durma gibi) kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Oyuncunun ayrılığı kabul edilirse hak ettiği tüm ücretlerden vazgeçmeyi bile göze aldığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın bonservissiz aldığı oyuncu için 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Rafa Silva'nın, sözleşmesi sürdüğü sürece profesyonel tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğu açıklandı.

Kamuoyuna yansıyan yanlış haberlerin, oyuncuya baskı kurmak amacı taşıdığı belirtildi.

Genel olarak açıklama, hem kulübe saygı mesajları içeriyor hem de oyuncunun içinde bulunduğu ruh hâlini ve beklentilerinin karşılanmadığını detaylandırıyor.

RAFA SİLVA KİMDİR?

Rafa Silva (Rafael Alexandre Fernandes Ferreira Silva), 1993 doğumlu Portekizli bir futbolcudur. Kariyerinde:

Braga formasıyla yükseliş göstermiş,

Ardından Benfica'ya transfer olarak yıllarca hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı performans sergilemiş,

Portekiz Milli Takımı'nda da görev almış deneyimli bir kanat/10 numara oyuncusudur.

2023 yılında Beşiktaş'a bedelsiz transfer olarak katılan Silva; teknik kapasitesi, gol–asist katkısı ve tecrübesiyle dikkat çeken bir isimdir. Beşiktaş macerası, yüksek beklentilerle başlamış ancak kulüp içi istikrarsızlık ve proje uyuşmazlıkları nedeniyle oyuncu için zor bir döneme dönüşmüştür.