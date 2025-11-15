Haberler

Rafa Silva Benfica'ya mı gidiyor?
Güncelleme:
Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Rafa Silva hakkında Portekiz basınında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istediği bilinen deneyimli futbolcunun, kulüple olan bağını koparma aşamasına çok yaklaştığı öne sürüldü. Bu gelişme sonrasında akıllara "Rafa Silva Benfica'ya mı dönüyor?" sorusu geldi.

Beşiktaş yönetiminin cumartesi günü gerçekleştireceği basın toplantısında özellikle Rafa Silva'nın durumu hakkında detaylı bir açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan Portekizli yıldızın, Beşiktaş'tan aldığı yaklaşık 8 milyon euroluk maaşı bırakıp eski kulübü Benfica'ya geri dönmeye sıcak baktığı ileri sürülüyor. Bu iddialar, oyuncunun geleceğine dair soru işaretlerini daha da artırmış durumda.

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Rafa Silva hakkında Portekiz basınında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istediği bilinen yıldız oyuncunun, kulüple olan bağlarını koparmaya oldukça yaklaştığı öne sürülüyor. Cumartesi günü yapılacak basın toplantısında Beşiktaş yönetiminin özellikle Rafa Silva'nın durumu hakkında net açıklamalar yapması beklenirken, Portekizli futbolcunun yaklaşık 8 milyon euroluk maaşını geride bırakıp eski takımı Benfica'ya dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

BENFICA'NIN RAFA SİLVA PLANI

Portekiz'de çıkan haberlerde, özellikle O Jogo'nun aktardığı bilgilere göre, tecrübeli oyuncunun Benfica'ya geri dönüş ihtimali giderek artıyor. Haberde, Benfica Başkanı Rui Costa'nın, 32 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği ve ocak ayında bir transferin gündeme gelebileceği belirtildi. Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılması durumunda Benfica'nın yeniden devrede olacağı da vurgulanıyor.

SERGEN YALÇIN İLE GERİLİM VE KADRO DIŞI SÜRECİ

Diğer haberlerde, Rafa Silva'nın teknik direktör Sergen Yalçın ile arasında bazı sorunlar yaşadığı iddia ediliyor. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinden sonra kadroya dahil edilmediği ve Antalyaspor maçında da forma giymediği belirtiliyor. Ayrıca Portekizli futbolcunun kişisel sebepler nedeniyle ülkesine gitmek için kulüpten izin talep ettiği bilgisi de gündemde yer alıyor.

