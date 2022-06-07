Radyo Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2022: Radyo Televizyon ve Sinema Sıralama 2022! (YÖK ATLAS) - Haberler

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Radyo Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2022: Radyo Televizyon ve Sinema Sıralama 2022! (YÖK ATLAS)

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Radyo Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2022: Radyo Televizyon ve Sinema Sıralama 2022! (YÖK ATLAS)

Üniversite öğrencisi adayları tercih yapmadan önce üniversite bölüm puanlarını araştırmaya devam ediyor. Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları en çok merak edilen üniversite taban puanları arasında yer alıyor. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü taban puanları kaç? Radyo Televizyon ve Sinema hangi üniversitelerde var? Radyo Televizyon ve Sinema bölümü olan üniversiteler! Radyo Televizyon ve Sinema sıralama kaç? İşte Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları YÖK Atlas!

Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları merak ediliyor. Üniversite öğrencisi adayları tercih yapmadan önce üniversite bölüm puanlarını araştırmaya devam ediyor. Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları en çok merak edilen üniversite taban puanları arasında yer alıyor. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü taban puanları kaç? Radyo Televizyon ve Sinema hangi üniversitelerde var? Radyo Televizyon ve Sinema bölümü olan üniversiteler! Radyo Televizyon ve Sinema sıralama kaç? İşte Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları YÖK Atlas haberimizde...

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA TABAN PUANLARI 2022

Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları şu şekildedir:

ÜniversiteYılıTürüKatsayıYerleşen Son KişiYerl.TYT TürkçeTYT SosyalTYT MatTYT FenAYT TDEAYT Tar1AYT Coğ1AYT Tar2AYT Coğ2AYT FelAYT Din
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)(40)(20)(40)(20)(24)(10)(6)(11)(11)(12)(6)
YEDİTEPE ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12385,5001024,2516,256,2512,0017,755,006,008,509,758,253,50
KADİR HAS ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12430,037525,2517,5011,2513,5011,506,253,507,2511,009,503,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12387,256930,0015,2510,750,0019,006,254,754,759,7510,754,75
İSTANBUL ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12377,2509331,258,501,000,0015,006,506,005,256,008,255,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12424,0301128,0014,250,752,5018,005,253,504,254,257,752,75
ANKARA ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12489,1676727,5014,006,250,0010,754,004,751,257,256,003,75
BAŞKENT ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12407,100830,5014,253,501,7516,755,501,255,004,757,501,75
MARMARA ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12438,15410323,2512,007,000,0017,254,753,750,509,007,753,75
YAŞAR ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12349,050525,5012,5012,502,7514,001,504,751,258,5010,752,50
MALTEPE ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12439,306826,5012,754,500,0016,504,504,752,755,005,002,75
EGE ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12337,8798224,0015,251,750,0015,255,004,753,758,505,753,50
BEYKENT ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12406,0691129,5013,250,000,0017,004,503,75-0,2510,007,003,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12373,589726,509,752,000,0015,502,752,754,255,258,252,75
BEYKENT ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12355,200725,5013,006,506,5012,506,252,252,258,504,503,50
İSTİNYE ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12414,0561026,2516,252,00-0,5014,755,254,752,008,503,753,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12385,398927,2511,001,001,0013,754,004,752,507,008,753,00
FENERBAHÇE ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12418,591530,5011,75-0,50-0,5015,004,006,004,003,503,756,00
ÜSKÜDAR ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12344,8461230,0010,253,50-0,2517,751,503,503,0011,003,503,50
NİŞANTAŞI ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12395,771829,009,255,750,0010,503,252,753,256,508,503,75
BEYKOZ ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12387,998621,5011,254,001,0014,753,505,003,256,753,504,75
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12425,550631,7511,755,003,7511,005,504,003,754,251,252,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12352,000421,0010,2513,503,7511,002,504,751,006,008,252,25
AKDENİZ ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12372,3118218,0015,252,001,0012,007,004,751,756,256,003,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12326,300322,2516,251,500,0011,504,003,502,258,755,753,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12290,476829,0013,00-1,003,7511,252,254,751,007,7510,753,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12381,950522,5015,0010,000,009,002,753,504,754,754,502,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12409,2508220,7511,501,001,2510,251,253,503,508,507,004,75
ALTINBAŞ ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12324,3501023,2512,756,253,758,254,254,755,254,754,502,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12409,620327,0015,252,250,0011,002,004,751,506,256,002,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12336,7207222,0011,00-0,250,7510,502,003,754,256,256,002,75
KOCAELİ ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12349,0008224,759,7510,250,0010,501,003,750,506,004,751,50
ANTALYA AKEV ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12370,050430,7511,751,001,0012,500,754,75-0,508,753,002,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12365,3367217,5011,250,504,0013,251,002,250,256,006,003,50
ÇUKUROVA ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12392,9976216,5013,75-0,25-1,2513,502,754,750,006,255,002,50
SAKARYA ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12356,8534120,759,253,000,0013,752,753,50-1,256,004,502,25
MERSİN ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12447,6837223,009,251,000,006,750,004,751,253,757,252,50
İSTANBUL ÜNİV.- (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 2021Devlet0.12389,16715421,009,255,751,759,004,003,75-0,255,253,251,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.- (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12457,5555221,256,751,50-0,2510,250,503,751,754,253,252,75
HASAN KALYONCU ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12332,420513,0010,500,000,0014,753,755,001,507,250,002,75
SELÇUK ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12331,2928224,0011,501,003,009,750,254,753,254,751,252,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.- (İÖ) (4 Yıllık) 2021Devlet0.12269,5507221,006,503,250,0011,004,502,502,252,505,502,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12305,3097218,5012,502,751,009,502,753,502,259,752,253,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12335,6277224,007,00-0,751,009,252,253,752,002,254,752,75
ANKARA ÜNİV.- (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 2021Devlet0.12265,83310324,7510,252,000,009,503,503,500,754,003,752,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12328,05410320,508,251,250,0013,253,000,500,254,003,752,00
GAZİANTEP ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12403,9006216,0011,751,500,0010,00-0,253,752,003,753,500,75
ERCİYES ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12335,3058812,258,500,250,5012,75-1,256,00-0,257,254,502,50
ORDU ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021Devlet0.12309,3866216,258,750,250,0010,254,003,500,753,751,753,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021KKTC0.12336,0501015,0011,7514,50-1,758,000,254,751,002,250,751,25
KADİR HAS ÜNİV.- (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021Vakıf0.12370,4502519,508,750,002,506,50-2,256,001,005,004,003,50
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