Radyo Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2022: Radyo Televizyon ve Sinema Sıralama 2022! (YÖK ATLAS) - Haberler

Radyo Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2022: Radyo Televizyon ve Sinema Sıralama 2022! (YÖK ATLAS)
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Üniversite öğrencisi adayları tercih yapmadan önce üniversite bölüm puanlarını araştırmaya devam ediyor. Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları en çok merak edilen üniversite taban puanları arasında yer alıyor. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü taban puanları kaç? Radyo Televizyon ve Sinema hangi üniversitelerde var? Radyo Televizyon ve Sinema bölümü olan üniversiteler! Radyo Televizyon ve Sinema sıralama kaç? İşte Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları YÖK Atlas!
Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları merak ediliyor. Üniversite öğrencisi adayları tercih yapmadan önce üniversite bölüm puanlarını araştırmaya devam ediyor. Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları en çok merak edilen üniversite taban puanları arasında yer alıyor. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü taban puanları kaç? Radyo Televizyon ve Sinema hangi üniversitelerde var? Radyo Televizyon ve Sinema bölümü olan üniversiteler! Radyo Televizyon ve Sinema sıralama kaç? İşte Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları YÖK Atlas haberimizde...
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA TABAN PUANLARI 2022
Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları şu şekildedir:
|Üniversite
|Yılı
|Türü
|Katsayı
|Yerleşen Son Kişi
|Yerl.
|TYT Türkçe
|TYT Sosyal
|TYT Mat
|TYT Fen
|AYT TDE
|AYT Tar1
|AYT Coğ1
|AYT Tar2
|AYT Coğ2
|AYT Fel
|AYT Din
|Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
|(40)
|(20)
|(40)
|(20)
|(24)
|(10)
|(6)
|(11)
|(11)
|(12)
|(6)
|YEDİTEPE ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|385,500
|10
|24,25
|16,25
|6,25
|12,00
|17,75
|5,00
|6,00
|8,50
|9,75
|8,25
|3,50
|KADİR HAS ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|430,037
|5
|25,25
|17,50
|11,25
|13,50
|11,50
|6,25
|3,50
|7,25
|11,00
|9,50
|3,50
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|387,256
|9
|30,00
|15,25
|10,75
|0,00
|19,00
|6,25
|4,75
|4,75
|9,75
|10,75
|4,75
|İSTANBUL ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|377,250
|93
|31,25
|8,50
|1,00
|0,00
|15,00
|6,50
|6,00
|5,25
|6,00
|8,25
|5,00
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|424,030
|11
|28,00
|14,25
|0,75
|2,50
|18,00
|5,25
|3,50
|4,25
|4,25
|7,75
|2,75
|ANKARA ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|489,167
|67
|27,50
|14,00
|6,25
|0,00
|10,75
|4,00
|4,75
|1,25
|7,25
|6,00
|3,75
|BAŞKENT ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|407,100
|8
|30,50
|14,25
|3,50
|1,75
|16,75
|5,50
|1,25
|5,00
|4,75
|7,50
|1,75
|MARMARA ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|438,154
|103
|23,25
|12,00
|7,00
|0,00
|17,25
|4,75
|3,75
|0,50
|9,00
|7,75
|3,75
|YAŞAR ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|349,050
|5
|25,50
|12,50
|12,50
|2,75
|14,00
|1,50
|4,75
|1,25
|8,50
|10,75
|2,50
|MALTEPE ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|439,306
|8
|26,50
|12,75
|4,50
|0,00
|16,50
|4,50
|4,75
|2,75
|5,00
|5,00
|2,75
|EGE ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|337,879
|82
|24,00
|15,25
|1,75
|0,00
|15,25
|5,00
|4,75
|3,75
|8,50
|5,75
|3,50
|BEYKENT ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|406,069
|11
|29,50
|13,25
|0,00
|0,00
|17,00
|4,50
|3,75
|-0,25
|10,00
|7,00
|3,75
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|373,589
|7
|26,50
|9,75
|2,00
|0,00
|15,50
|2,75
|2,75
|4,25
|5,25
|8,25
|2,75
|BEYKENT ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|355,200
|7
|25,50
|13,00
|6,50
|6,50
|12,50
|6,25
|2,25
|2,25
|8,50
|4,50
|3,50
|İSTİNYE ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|414,056
|10
|26,25
|16,25
|2,00
|-0,50
|14,75
|5,25
|4,75
|2,00
|8,50
|3,75
|3,50
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|385,398
|9
|27,25
|11,00
|1,00
|1,00
|13,75
|4,00
|4,75
|2,50
|7,00
|8,75
|3,00
|FENERBAHÇE ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|418,591
|5
|30,50
|11,75
|-0,50
|-0,50
|15,00
|4,00
|6,00
|4,00
|3,50
|3,75
|6,00
|ÜSKÜDAR ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|344,846
|12
|30,00
|10,25
|3,50
|-0,25
|17,75
|1,50
|3,50
|3,00
|11,00
|3,50
|3,50
|NİŞANTAŞI ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|395,771
|8
|29,00
|9,25
|5,75
|0,00
|10,50
|3,25
|2,75
|3,25
|6,50
|8,50
|3,75
|BEYKOZ ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|387,998
|6
|21,50
|11,25
|4,00
|1,00
|14,75
|3,50
|5,00
|3,25
|6,75
|3,50
|4,75
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|425,550
|6
|31,75
|11,75
|5,00
|3,75
|11,00
|5,50
|4,00
|3,75
|4,25
|1,25
|2,75
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|352,000
|4
|21,00
|10,25
|13,50
|3,75
|11,00
|2,50
|4,75
|1,00
|6,00
|8,25
|2,25
|AKDENİZ ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|372,311
|82
|18,00
|15,25
|2,00
|1,00
|12,00
|7,00
|4,75
|1,75
|6,25
|6,00
|3,50
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|326,300
|3
|22,25
|16,25
|1,50
|0,00
|11,50
|4,00
|3,50
|2,25
|8,75
|5,75
|3,50
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|290,476
|8
|29,00
|13,00
|-1,00
|3,75
|11,25
|2,25
|4,75
|1,00
|7,75
|10,75
|3,50
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|381,950
|5
|22,50
|15,00
|10,00
|0,00
|9,00
|2,75
|3,50
|4,75
|4,75
|4,50
|2,50
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|409,250
|82
|20,75
|11,50
|1,00
|1,25
|10,25
|1,25
|3,50
|3,50
|8,50
|7,00
|4,75
|ALTINBAŞ ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|324,350
|10
|23,25
|12,75
|6,25
|3,75
|8,25
|4,25
|4,75
|5,25
|4,75
|4,50
|2,50
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|409,620
|3
|27,00
|15,25
|2,25
|0,00
|11,00
|2,00
|4,75
|1,50
|6,25
|6,00
|2,75
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|336,720
|72
|22,00
|11,00
|-0,25
|0,75
|10,50
|2,00
|3,75
|4,25
|6,25
|6,00
|2,75
|KOCAELİ ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|349,000
|82
|24,75
|9,75
|10,25
|0,00
|10,50
|1,00
|3,75
|0,50
|6,00
|4,75
|1,50
|ANTALYA AKEV ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|370,050
|4
|30,75
|11,75
|1,00
|1,00
|12,50
|0,75
|4,75
|-0,50
|8,75
|3,00
|2,75
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|365,336
|72
|17,50
|11,25
|0,50
|4,00
|13,25
|1,00
|2,25
|0,25
|6,00
|6,00
|3,50
|ÇUKUROVA ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|392,997
|62
|16,50
|13,75
|-0,25
|-1,25
|13,50
|2,75
|4,75
|0,00
|6,25
|5,00
|2,50
|SAKARYA ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|356,853
|41
|20,75
|9,25
|3,00
|0,00
|13,75
|2,75
|3,50
|-1,25
|6,00
|4,50
|2,25
|MERSİN ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|447,683
|72
|23,00
|9,25
|1,00
|0,00
|6,75
|0,00
|4,75
|1,25
|3,75
|7,25
|2,50
|İSTANBUL ÜNİV.- (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|389,167
|154
|21,00
|9,25
|5,75
|1,75
|9,00
|4,00
|3,75
|-0,25
|5,25
|3,25
|1,75
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.- (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|457,555
|52
|21,25
|6,75
|1,50
|-0,25
|10,25
|0,50
|3,75
|1,75
|4,25
|3,25
|2,75
|HASAN KALYONCU ÜNİV.- (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|332,420
|5
|13,00
|10,50
|0,00
|0,00
|14,75
|3,75
|5,00
|1,50
|7,25
|0,00
|2,75
|SELÇUK ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|331,292
|82
|24,00
|11,50
|1,00
|3,00
|9,75
|0,25
|4,75
|3,25
|4,75
|1,25
|2,25
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.- (İÖ) (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|269,550
|72
|21,00
|6,50
|3,25
|0,00
|11,00
|4,50
|2,50
|2,25
|2,50
|5,50
|2,50
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|305,309
|72
|18,50
|12,50
|2,75
|1,00
|9,50
|2,75
|3,50
|2,25
|9,75
|2,25
|3,75
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|335,627
|72
|24,00
|7,00
|-0,75
|1,00
|9,25
|2,25
|3,75
|2,00
|2,25
|4,75
|2,75
|ANKARA ÜNİV.- (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|265,833
|103
|24,75
|10,25
|2,00
|0,00
|9,50
|3,50
|3,50
|0,75
|4,00
|3,75
|2,75
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|328,054
|103
|20,50
|8,25
|1,25
|0,00
|13,25
|3,00
|0,50
|0,25
|4,00
|3,75
|2,00
|GAZİANTEP ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|403,900
|62
|16,00
|11,75
|1,50
|0,00
|10,00
|-0,25
|3,75
|2,00
|3,75
|3,50
|0,75
|ERCİYES ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|335,305
|88
|12,25
|8,50
|0,25
|0,50
|12,75
|-1,25
|6,00
|-0,25
|7,25
|4,50
|2,50
|ORDU ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|309,386
|62
|16,25
|8,75
|0,25
|0,00
|10,25
|4,00
|3,50
|0,75
|3,75
|1,75
|3,75
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.- (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|2021
|KKTC
|0.12
|336,050
|10
|15,00
|11,75
|14,50
|-1,75
|8,00
|0,25
|4,75
|1,00
|2,25
|0,75
|1,25
|KADİR HAS ÜNİV.- (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|2021
|Vakıf
|0.12
|370,450
|25
|19,50
|8,75
|0,00
|2,50
|6,50
|-2,25
|6,00
|1,00
|5,00
|4,00
|3,50
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