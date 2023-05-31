Radisson Otel Grubu, yeni sadakat kampanyası başlattı

???????Radisson Otel Grubu, Radisson Rewards sadakat programının bir parçası olarak üyelerin erişebileceği yeni avantajları sergileyen "Ödüllere Hemen Ulaş" kampanyasını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Radisson Otel Grubu'nun yeni sadakat kampanyası "Ödüllere Hemen Ulaş", müşterilerin geleneksel sadakat programlarında karşılaştıkları tipik zorluklara çözüm getiriyor.

???????Kampanya, üyelerin beklemeden Radisson Rewards'ın sunduğu çeşitli avantajlardan nasıl hızlı bir şekilde yararlanacağını göstermek için tanıdık "Reklamı Geç" düğmesini kullanıyor ve program, üyelerinin deneyimlerini hem daha kolay hem de Radisson Otel Grubu otellerindeki tüm konaklamalarında daha ödüllendirici hale getiriyor.

Verilen bilgiye göre, harici ve dahili veriler, üyelerin üçte ikisinin geleneksel sadakat programlarının vaat ettiklerini yerine getirmediğine inandığını ve misafirlerin yalnızca yüzde 22'sinin sadakat programı tekliflerinin ihtiyaçlarına uygun olduğuna inandığını gösteriyor. Ayrıca, yanıt verenlerin yüzde 78'i puan biriktirmek yerine avantajlara anında erişmeyi tercih ediyor.

"Ödüllere Hemen Ulaş" kampanyası, birçok müşterinin geleneksel sadakat programlarında karşılaştığı zorlukları gösteren ve yeni Radisson Rewards programını daha ödüllendirici kılan benzersiz özellikleri vurgulayan, kendi kişisel deneyimlerinden de çok iyi bildikleri durumları tasvir ediyor.

Kampanya, sadakat programının ücretsiz konaklama, en iyi fiyat garantisi, bir sonraki statü seviyesine hızlı geçiş ve ücretsiz oda sınıfı yükseltmeleri gibi özel avantajlar konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Radisson Rewards'ın merkezinde "kişiselleştirme" yer alıyor

Kampanya, Radisson Rewards'ın geleneksel ve standart sadakat programı yaklaşımından farklı olarak, programın sadakat üyelerine avantajlarını kullanmaları için nasıl yeni bir yaklaşım sunduğunu vurguladığı eğlenceli ve müşterilerin kendi deneyimleriyle ilişkilendirebileceği bir üslupla geliştirildi.

Kampanya, geleneksel sadakat programlarıyla farklı zorluklar yaşayan ve bu sorunları daha sonra Radisson Rewards üyesi olarak çözülen 4 karakter içeriyor. Radisson Rewards, puan kazanmayı ve bu puanları kullanmayı her zamankinden daha kolay hale getirmek için 3 statü (Club, Premium ve VIP) sunuyor. Radisson Rewards'ı diğer sektör sadakat programlarından ayıran benzersiz bir özellik olan yeni Discount Booster (İndirim Arttırıcı), üyelerin kazandıkları puanları azaltarak indirimlerini artırmalarına olanak tanıyor.

Radisson Rewards'ın merkezinde "kişiselleştirme" yer alıyor. Her sadakat üyesinin tercihleri ve önceki istekleri, her rezervasyon için avantajlarını özelleştirmek üzere üyenin kapsamlı profiline dahil ediliyor. Üyeler ayrıca, önceki rezervasyon geçmişi, faturaları, favori otelleri ve daha fazlası gibi yararlı bilgilere hızlı erişim sağlayan özel bir çevrim içi üye profili ve uygulaması da dahil olmak üzere gelişmiş bir dijital deneyime erişebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Müşteri ve Pazarlama Stratejisi Marka ve Deneyim Faaliyetlerinden Sorumlu Küresel Kıdemli Başkan Yardımcısı Cristina Serra, "Ödüllere Hemen Ulaş" kampanyasının lansmanından heyecan duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kampanya, sektördeki en hızlı 'statü ilerlemesi' ve 'üyelere özel fiyat' gibi program avantajlarını müşterilerimize aktarmamızı ve üyelerin Radisson Otel Grubu'nda yaptıkları konaklamalarda her anın önemli olduğundan emin olmamızı sağladığı için sadakat programımız açısından bir kilometre taşıdır. Ayrıca, Radisson Rewards'ın sunduğu çeşitli, ayrıcalıklı avantajların daha da fazla yeni üyeyi programa katılmaya ve ilk günden itibaren ödül kazanmaya teşvik edeceğine inanıyorum."

Radisson Rewards, Radisson Otel Grubu'nun öncü sorumlu iş yapma taahhüdü ile uyumlu ve üyelerin günde 325 puan kullanarak her konaklamanın karbon ayak izini azaltmalarına ve konaklamalarını yüzde 100 karbon nötr hale getirmelerine olanak tanıyor.???????