Radisson Blu Hotel, Kaş'ta ilk otelini açtı

Radisson Otel Grubu, Kaş'ta ilk otelinin açılışını gerçekleştirdi. Otel, pastel renkler ve el yapımı taş yer karolarıyla Akdeniz esintili bir tasarıma sahip, bahçe veya deniz manzarasının yanı sıra balkon veya özel havuz seçenekleriyle sunulan 50 şık oda ve süitten oluşuyor. Misafirler sadece 800 metre mesafedeki plajdan ücretsiz ulaşım, ücretsiz havlu, şezlong ve şemsiye hizmetiyle faydalanabiliyor. Otel, misafirlerine yöresel Türk mutfağından ilham alan leziz kahvaltı ve akşam yemeği seçenekleri sunan à la carte restoranı Zeugma'da, Izgara Dana Madalyon Bonfile ve İskender Kebap gibi lezzetler dahil çeşitli yemek deneyimleri sunuyor.

Radisson Blu Hotel, Antalya'nın Kaş ilçesinde ilk otelini açtı.

Radisson Otel Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Grup, Radisson Blu Hotel markası ile Kaş'ta ilk otelinin açılışını gerçekleştirdi.

Zengin tarihi, plajları ve çok sayıda doğa harikası ile Kaş, çok sayıda deneyim sunuyor. Konuklar, yüzmek, şnorkelle dalış yapmak ve dalış dersleri almak için ideal bir nokta olan Akvaryum Koyu'nda deniz yaşamını keşfedebiliyor.

Seyahat edenler ayrıca Türkiye'deki en ünlü plajlardan biri olan Kaputaş Plajı'nda güzel bir gün geçirebilir veya Kaş'tan feribotla sadece 30 dakikalık mesafede bulunan muhteşem Meis adasını ziyaret edebiliyor.

Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir deneyim yaşamak isteyen misafirler, antik Patara kentini ziyaret ederek bir Roma tiyatrosunun, zafer taklarının ve taş sütunların da dahil olduğu M.S. 100 yılına ait tarihi kalıntıları görebiliyor. Misafirler ayrıca Karia Yolu ve Likya Yolu'nda yürüyüş yapabiliyor, ünlü Kral Mezarı'nı görebilir veya Antiphellos Antik Kenti'ni keşfedebiliyor.

Radisson Blu Hotel, Kaş pastel renkler ve el yapımı taş yer karolarıyla Akdeniz esintili bir tasarıma sahip, bahçe veya deniz manzarasının yanı sıra balkon veya özel havuz seçenekleriyle sunulan 50 şık oda ve süitten oluşuyor.

Misafirler sadece 800 metre mesafedeki plajdan ücretsiz ulaşım, ücretsiz havlu, şezlong ve şemsiye hizmetiyle faydalanabiliyor. Otel, misafirlerine yöresel Türk mutfağından ilham alan leziz kahvaltı ve akşam yemeği seçenekleri sunan à la carte restoranı Zeugma'da, Izgara Dana Madalyon Bonfile ve İskender Kebap gibi lezzetler dahil çeşitli yemek deneyimleri sunuyor. Misafirlerin klasik Asya mutfağının egzotik aromalarını tadabileceği Terasu'shi Restoran, yetenekli şeflerin hazırladığı büyüleyici sushi gösterileri, Teriyaki Soslu Somon ve Kızarmış Dana Etli Noodle gibi tatlar sunuyor.

Ares Bar güzel bir atmosfer, cezbedici pastel renkler, geniş oturma alanı ve yöresel dokunuşlarla, rahatlamak ve çok çeşitli içeceklerin tadını çıkarmak için konforlu ve sofistike bir ortam sunuyor. Üst düzey hizmet veren Pur Well Masaj ve Terapi Merkezi'nde klasik masaj, aromaterapi, cilt bakımı ve özel bakım paketleri gibi birçok seçenek mevcut.

"Cazibe merkezlerine erişmek isteyen misafirler için mükemmel bir seçenek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölge Kıdemli Başkanı Yılmaz Yıldırımlar, Antalya bölgesindeki ilk otellleri olan Radisson Blu Hotel'in açılışıyla Türkiye'deki varlıklarını genişletmekten büyük heyecan duyduklarını belirterek, "Misafirlerimize Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve zengin kültürel geçmişini gösteren unutulmaz deneyimler yaşatmak için çalışıyoruz. Otel hem huzurlu bir ortamda tatil yapmak isteyen hem de Türkiye'nin en çok rağbet gören cazibe merkezlerine erişmek isteyen misafirler için mükemmel bir seçenek." ifadelerini kullandı.

Radisson Blu Hotel, Kaş Genel Müdürü Ümit Tibukoğlu ise "Büyüleyici Antalya Kaş bölgesindeki ilk Radisson Blu otelini açmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ekibimiz tüm misafirlerimize özel ağırlama hizmetlerimizi sunmak ve unutulmaz deneyimler yaşatmak için heyecanla bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Radisson Blu Hotel, Kaş Dalaman Havalimanı'na 148 km ve Antalya Havalimanı'na 205 km mesafede yer alıyor. Misafirler dilerlerse yakındaki otobüs duraklarını kullanarak otele toplu taşımayla ulaşabiliyor.