Fenerbahçe'de transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Fenerbahçeson olarak Rade Krunic ile gündem oldu. Peki, Rade Krunic kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Rade Krunic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Rade Krunic kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Rade Krunic Fenerbahçe'ye gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Rade Krunic kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Rade Krunic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

RADE KRUNİC KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 7 Ekim 1993 (29 yıl yaşında), Foça, Bosna-Hersek

Rade Krunic, Serie A kulübü Milan ve Bosna-Hersek milli takımında orta saha oyuncusu olarak oynayan Bosnalı profesyonel bir futbolcudur.

Rade Krunic transferi hakkında henüz açıklama yapılmadı.