Rade Krunic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Son durum!

Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında yer alan Rade Krunic için Edin Dzeko devreye girdi. Dzeko, Krunic'i Fenerbahçe'ye gelmesi için telefonla arayıp bir görüşme gerçeklerştiridi. Peki Rade Krunic Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte Rade Krunic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Transferde son durum!

Rade Krunic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında yer alan Rade Krunic için Edin Dzeko devreye girdi. Dzeko, Krunic'i Fenerbahçe'ye gelmesi için telefonla arayıp bir görüşme gerçeklerştiridi. Peki Rade Krunic Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte Rade Krunic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Transferde son durum haberimizde!

RADE KRUNIC FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer listesinin en başında olan Rade Krunic için Edin Dzeko devreye girdi. Boşnak golcü, yıldız oyuncuyu ikna etmek için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DZEKO ARADI: FENERBAHÇE'YE GEL

Fanatik'te yer alan habere göre; Bosnalı golcü, vatandaşı Krunic'i aradı ve Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda onu ikna etmek adına telefonla görüşme yaptı.

OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaştı. Fakat Milan, oyuncunun 10 milyon euronun üzerinden bir bonservis bedeline satmak konusunda inat ediyor. Sarı-lacivertlilerin şu an için tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro teklif ettiği ve bu rakamın beklentilerin altında kaldığı kaydedildi.