Radar kilidi nedir? Radar kilidi atmak ne demektir? Radar kilidi atınca ne olur?

Son dakika gelen haberlere göre, Milli Savunma Bakanlığı, Yunan savaş uçaklarının Türk savaş uçaklarına radar kilidi attığını açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar radar kilidi ne demek merak etti. İşte detaylar...

Radar kilidi ne demek? Radar kilidi atılınca ne olur? Radar kilidi atmak ne anlama gelir? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İşte kısaca bilgiler...

RADAR KİLİDİ NEDİR?

Radar kilidi; "Askeri havacılık jargonunda radar veya diğer çeşitli sensörlerle düşman uçağına kilitlenip onu takip etmek." anlamına gelmektedir.

RADAR KİLİDİ ATMAK NE DEMEK? RADAR KİLİDİ ATINCA NE OLUR?

Radar kilidi atmak, uçakları takip etmek anlamına gelmektedir.

KİLİTLEME NEDİR? RADAR KİLİDİ NE DEMEK?

Kilitlenme , seçilen bir hedefi otomatik olarak takip etmesine izin veren birçok radar sisteminin bir özelliğidir . Kilitleme ilk olarak AI Mk için tasarlandı . Kilitli takip veya otomatik takip olarak bilinen Birleşik Krallık'taki IX radarı . İlk operasyonel kullanımı, uçaklardan topçu mermilerine kadar hemen hemen her havadaki hedefi kolayca takip etme yeteneğini gösteren ABD kara tabanlı SCR-584 radarındaydı .

RADAR NEDİR?

Radar, radyo dalgalarının yansıması yardımıyla uzaktaki nesneleri ve bu nesnelerin hız, kerteriz ve mesafesini tespit eden cihazdır. Radar, RAdio Detection And Ranging (radyo ile tespit etme ve menzil tayini) sözcüklerinin akronimidir.

Radarlar; kullanım alanlarına göre hava ve deniz radarları olmak üzere ikiye ayrılır. Hava radarları; askeri (stratejik) meteorolojik, astronomik, hava limanlarında ve uçaklarda kullanılır. Deniz radarları; askeri ve ticari gemilerde kullanılır. Radarlar çalıştığı frekans bandına göre de isimlendirilebilmektedir.

Tarihçe

Alman mühendis Christian Hülsmeyer elektromanyetik dalgalar ile gemilerin yerini belirlemekte kullanılabilen icadını tescil ettirmek için 1904 yılında Almanya ve İngiltere'de patent başvurusunda bulundu.

30 Nisan 1904 tarihinde Kraliyet Patent Dairesi, Christian Hülsmeyer tarafından geliştirilen, "uzaktaki metal nesnelerin yerini bir gözlemciye bildiren" cihazı 165 546 Nolu belge ile tescil etti.

Patent belgesinde bir yansıma sayesinde, gelmekte olan bir gemiyi tespit eden bir buharlı geminin resmi yer almaktadır. Ren nehrinde yapılan bir denemeyle cihazın kullanılabilirliği kanıtlandı. Daha sonra savaşın doğurduğu ihtiyaçlar ve zorlamalar sonunda geliştirilmiştir.