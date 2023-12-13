Raclette roesti tarifi! MasterChef Raclette roesti nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Raclette roesti hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Raclette roesti hazırladı. Peki, Raclette roesti nedir? Raclette roesti nasıl yapılır? Raclette roesti nedir?

İsviçre mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Raclette roesti ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Raclette roesti nasıl yapılır? Raclette roesti nedir? Raclette roesti nasıl yapılır, Raclette roesti yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Raclette roesti yapıldı, evde klasik Raclette roesti yapıldı! İşte en güzel Raclette roesti!

RACLETTE ROESTİ TARİFİ!

• 700 gr Agria tipi patates

• 1Soğan

• 2Yumurtalar

• 2 yemek kaşığı. yemek kaşığı Un

• 10 dilim Raclette peyniri

• 80 gr Grison eti

• 125 gr Roka

• 5Turşu

• Tuz

• Biber

YAPILIŞI

1. Patatesleri ve soğanı soyun, ardından kaba bir rende kullanarak rendeleyin.

2. Rendelenmiş eti temiz bir bez içinde toplayın ve mümkün olduğu kadar fazla sıvının çıkması için iyice sıkın.

3. Yumurtaların tamamını, unu, tuzu ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.

4. Karışımı pişirme kağıdıyla kaplı bir fırın tepsisine bir daire şeklinde yayın ve kenarlarında bir kenar oluşturun. Önceden 190°C'ye ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

5. Rösti'yi fırından çıkarın ve üzerini cömertçe raclette dilimleriyle kaplayın. Peynir eriyip kahverengileşene kadar 10 ila 15 dakika kadar fırına dönün.

6. Fırından çıkınca grison etini peynirin üzerine koyun, biraz roka ve birkaç kornişon ekleyip hemen servis yapın.