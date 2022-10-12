Rachel Araz kimdir? Rachel Araz hayatı ve biyografisi! Rachel Araz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Rachel Araz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Rachel Araz hakkında merak edilenler. Rachel Araz hayatı ve biyografisi. Rachel Araz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Rachel Araz merak konusu oldu. İşte Rachel Araz hakkında merak edilen Rachel Araz kimdir, Rachel Araz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

RACHEL ARAZ KİMDİR?

24 Mart 1988 yılında İstanbul'da doğan Rachel Araz,Notre Dam de Sion Fransız Lisesinde okudu.

Rachel Araz, Üniversiteyi Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünde tamamlamıştır. Özel bir firmada Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümünde çalışan Araz, dünyaca ünlü markaların Türkiye Marka temsilciliği, Satın Alma Planlama ve Merchandising departmanlarında çalışmıştır.

Rachel Araz, Sosyal Medya Danışmanlığı, İçerik Editörlüğü yapmakta, Youtube videoları çekmekte ve çeşitli markalar ile çalışmalarını sürdürmektedir.