Sosyal medya fenomeni Rabia Toprak, geniş takipçi kitlesi ile dikkat çekiyor. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Rabia Toprak kimdir merak konusu oldu. Peki, Rabia Toprak kimdir? Rabia Toprak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Engin ve Dilan Polat operasyonundan sonra gözler lüks hayatlarını Instagram hesaplarından yayınlayan fenomenlere çevrildi. Yemek videolarıyla ünlendikten sonra değişen hayatıyla Rabia Toprak gündem oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Rabia Toprak kimdir merak konusu oldu. Peki, Rabia Toprak kimdir? Rabia Toprak kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

RABİA TOPRAK KİMDİR?

Rabia Toprak 29 Aralık 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Ankaralı olan Toprak, 2013 yılında evlenmiştir. 3 sene önce yayınladığı yemek tarifleriyle fenomen olduktan sonra lüks bir hayat yaşamaya başlayan Rabia Toprak'ın çok sayıda evi, iş yeri ve arabaları olduğu iddia edildi. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Toprak, avukatı aracılığıyla yasal yollara başvuruyor.