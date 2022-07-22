Kameralar karşısına ilk kez 'Şahsiyet' adlı televizyon dizisi ile geçen Rabia Soytürk'ün hayatı merak ediliyor. Peki,Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Rabia Soytürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, 11 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Orta öğretim eğitimini Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü'nde tamamlamıştır. İlgisi üzerine oyunculuk alanında eğitim almaya karar vermiş ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Kameralar karşısına ilk kez 'Şahsiyet' adlı televizyon dizisi ile geçen Soytürk, burada Cansu Dere, Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Metin Akdülger gibi usta isimlerle rol arkadaşı olmuştur.

RABİA SOYTÜRK BOYU VE KİLOSU

Balık burcu özelliklerine sahip olan Rabia Soytürk, 1.66 metre uzunlukta ve 52 kg ağırlıktadır.

RABİA SOYTÜRK FİLM VE DİZİLERİ

Duy Beni (Ekim, TV Dizisi 2022)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Karaca, TV Dizisi 2021-2022)

Benim Adım Melek (Defne, TV Dizisi 2019-2021)

Özgür Dünya (Aslı, Sinema Filmi 2019)

Şahsiyet (Süveyda, TV Dizisi 2018)

Gülperi (Selen, TV Dizisi 2018-2019)

Çukurdakiler (Gülcan, TV Dizisi 2018)