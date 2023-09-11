Rabia Birsen Güvercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonu kazanan Rabia kaç yaşında, nereli?
Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusuna kadar gelen Rabia Birsen Güvercin, 1 milyon liralık soruyu da doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu. Doğru cevabı verdiğini görünce büyük sevinç yaşayan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı. Peki, Rabia Birsen Güvercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonu kazanan Rabia kaç yaşında, nereli?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Güvercin, 1 milyonluk soruya gelmeyi başardı. Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusuyla karşılaşan yarışmacı merak edildi. Rabia Birsen Güvercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonu kazanan Rabia kaç yaşında, nereli?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, soruları peş peşe bilerek milyonluk soruya ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu, 400.000 TL'lik soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia'yı alnından öptü.
Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Güvercin,1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. 1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını söyleyen 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu.
Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.
Soru: Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?
A) Ş B) VC) G D) H
CEVAP: B şıkkıdır. Ş harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.
Eskişehir
Gümüşhane
Kırşehir
Kahramanmaraş
Nevşehir
Muş
Şanlıurfa
Uşak
Şırnak
H harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.
Ardahan
Eskişehir
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Kırşehir
Kütahya
Kahramanmaraş
Nevşehir
V harfinden 5 tane ilimizin adında bulunuyor.
Yalova
Artvin
Nevşehir
Sivas
Van
G harfinden 6 tane ilimizin adında bulunuyor.
Bingöl
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Yozgat
Zonguldak