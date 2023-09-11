Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusuna kadar gelen Rabia Birsen Güvercin, 1 milyon liralık soruyu da doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu. Doğru cevabı verdiğini görünce büyük sevinç yaşayan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı. Peki, Rabia Birsen Güvercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonu kazanan Rabia kaç yaşında, nereli?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Güvercin, 1 milyonluk soruya gelmeyi başardı. Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusuyla karşılaşan yarışmacı merak edildi. Rabia Birsen Güvercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonu kazanan Rabia kaç yaşında, nereli?

RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, soruları peş peşe bilerek milyonluk soruya ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu, 400.000 TL'lik soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia'yı alnından öptü.

1 MİLYON LİRALIK SORUYU AÇTIRDI

Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Güvercin,1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. 1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını söyleyen 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu.

İŞTE FİNAL SORUSU

Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.

Soru: Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A) Ş B) VC) G D) H

CEVAP: B şıkkıdır. Ş harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.

Eskişehir

Gümüşhane

Kırşehir

Kahramanmaraş

Nevşehir

Muş

Şanlıurfa

Uşak

Şırnak

H harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.

Ardahan

Eskişehir

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Kırşehir

Kütahya

Kahramanmaraş

Nevşehir

V harfinden 5 tane ilimizin adında bulunuyor.

Yalova

Artvin

Nevşehir

Sivas

Van

G harfinden 6 tane ilimizin adında bulunuyor.

Bingöl

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Yozgat

Zonguldak